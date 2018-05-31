banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103379
ALTIN
187.801
DOLAR
4.4705
STERLİN
5.9672
EURO
5.2401
Ercan'da yine uyuşturucu
ERCAN'DA YİNE UYUŞTURUCU
22 yaşındaki genç damdan düşerek hayatını kaybetti
22 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Tapu harçları % 1
TAPU HARÇLARI % 1
Öğrenci evinde uyuşturucu
ÖĞRENCİ EVİNDE UYUŞTURUCU
banner282

MGK toplantısı sona erdi

Türkiye Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride, Ege ve Doğu Akdeniz'deki kışkırtmalar karşısında Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan haklarını sonuna kadar kullanmakta tereddüt etmeyeceği belirtildi.

MGK toplantısı sona erdi

Türkiye Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride, Ege ve Doğu Akdeniz'deki kışkırtmalar karşısında Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan haklarını sonuna kadar kullanmakta tereddüt etmeyeceği belirtildi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 07:04
MGK toplantısı sona erdi

Türkiye Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride, Ege ve Doğu Akdeniz'deki kışkırtmalar karşısında Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan haklarını sonuna kadar kullanmakta tereddüt etmeyeceği belirtildi.


Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.


Bildiride, MGK toplantısında, ülkenin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmelerle, güvenlik güçlerince kamu düzeni ve güvenliğini, toplumun huzurunu, birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik girişimlere karşı alınan tedbirlerin çok yönlü ele alındığı belirtildi.


Bu kapsamda yurt içinde ve dışında başta FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı üstün başarıyla sürdürülen operasyonlara, aynı azim ve kararlılıkla devam edileceğinin altının çizildiği bildiride, "Türkiye'ye yönelik tüm terör tehditleri ortadan kalkana kadar sürecek bu operasyonların, diplomasinin imkanlarıyla da desteklenerek, kısa ve orta vadede somut sonuçlara ulaştırılması için gereken adımların behemehal atılacağı belirtilmiştir." değerlendirilmesinde bulunuldu.


Bildiride, ayrıca proje terör örgütlerine açık veya gizli destek veren, teröristleri korumak için her türlü bahaneyi üreten ülkelerin, terör örgütleri arasında ayırım yapmadan uluslararası hukuka uygun hareket etmeleri gerektiği vurgulandı.


"TÜRKİYE HER ZAMAN FİLİSTİN DAVASINA SAHİP ÇIKAMAYA DEVAM EDECEK"


Filistin'de yaşanan vahim hadiselerle, Kudüs'ün kutsiyetine ve statüsüne halel getiren son gelişmelerin etraflıca değerlendirildiği aktarılan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

banner277

"Sadece insani ve hukuki haklarını arayan onlarca masum Filistinlinin hayatını yitirmesi ve binlercesinin yaralanmasıyla neticelenen katliam lanetlenmiş, başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması suretiyle iki devletli çözüme dayalı barış zeminini tahrip eden her türlü girişim şiddetle kınanmıştır.


Türkiye'nin her zaman ve her alanda Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceği, bu desteğin önümüzdeki dönemde de Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda sürdürüleceği teyit edilmiştir."


Bildiride, Türkiye'nin daima barış ve istikrardan yana olduğuna işaret edilerek, Birleşmiş Milletler kararlarıyla, uluslararası hukuk normları başta olmak üzere ikili anlaşmalara bağlı olduğunun, bütün ülkelerin hak ve menfaatlerine saygı duyduğunun hassaten vurgulandığı belirtildi.


Türkiye'nin karada, denizde ve havada kendi hak ve menfaatlerini korumadaki kararlılığının bir kez daha güçlü bir şekilde beyan edildiği bildiride, şu ifadeler kullanıldı:


EGE VE DOĞU AKDENİZ…


"Bu bağlamda Ege ve Doğu Akdeniz'deki kışkırtmalar karşısında Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan haklarını sonuna kadar kullanmakta tereddüt etmeyeceği vurgulanmıştır.


Suriye meselesine taraf olan ülkelerin, öncelikle barış ve huzurun sağlanması ile insani acılara son verilmesine yönelik sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği ve Irak'taki gelişmelerin de yakından takip edildiği belirtildi."
 

Son Güncelleme: 31.05.2018 10:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HDP'li Pervin Buldan'dan PKK'yla bağımız yok yalanı!
HDP'li Pervin Buldan'dan PKK'yla bağımız yok yalanı!
MGK toplantısı sonrası kritik açıklama!
MGK toplantısı sonrası kritik açıklama!
Türkiye ile ABD'den Münbiç için 3 aşamalı plan!
Türkiye ile ABD'den Münbiç için 3 aşamalı plan!
Af için AKP MHP ittifakı bozulacak'mı ?
Af için AKP MHP ittifakı bozulacak'mı ?
Düzeltme…
Düzeltme… "türkiye İle Abd'den Münbiç İçin 3 Aşamalı Plan" Haberini Kaynağının Düzeltmesiyle Yeniden Yayımlıyoruz
AB Heyeti Vize Muafiyeti Görüşmeleri İçin Türkiye’ye Geliyor...
AB Heyeti Vize Muafiyeti Görüşmeleri İçin Türkiye’ye Geliyor...
Türkiye İle Abd'den Münbiç Planına Göre Fırat Nehri'nin Batı Kıyısında Yuvalanan Teröristlerin Bir Ay İçinde Bölgeden Çıkartılması Öngörülüyor
Türkiye İle Abd'den Münbiç Planına Göre Fırat Nehri'nin Batı Kıyısında Yuvalanan Teröristlerin Bir Ay İçinde Bölgeden Çıkartılması Öngörülüyor
ALES sonuçları açıklandı
ALES sonuçları açıklandı
“MS Uygun Tedaviyle Kontrol Altında Tutulabilir“
“MS Uygun Tedaviyle Kontrol Altında Tutulabilir“
Başbakan Yıldırım, Afrin kahramanlarıyla iftar yaptı
Başbakan Yıldırım, Afrin kahramanlarıyla iftar yaptı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim