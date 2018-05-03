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Mezarlıktaki gizemli kız için güvenlik kamerası

Çorum’daki esrarengiz olayla ilgili sır perdesi devam ediyor. Ulu Mezarlık'ta bir kabrin başına gelerek ağlayan genç kızı bulmak için Çorum Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı bir çalışma başlattı. Gizemli olayı aydınlatabilmek için mezarlığa güvenlik kameraları bile döşendi.

Mezarlıktaki gizemli kız için güvenlik kamerası

Çorum’daki esrarengiz olayla ilgili sır perdesi devam ediyor. Ulu Mezarlık'ta bir kabrin başına gelerek ağlayan genç kızı bulmak için Çorum Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı bir çalışma başlattı. Gizemli olayı aydınlatabilmek için mezarlığa güvenlik kameraları bile döşendi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 09:45
Mezarlıktaki gizemli kız için güvenlik kamerası

Çorum’da 5 gece üst üste mezarlığa gelerek 1982 yılında vefat eden Fatma Ç.’ye ait mezarın başında gözyaşı döken ve polisin tüm aramasına rağmen mezarlıkta bulunamayan genç kızı arama çalışmaları sürüyor. En son dün akşam mezarlığa genç kız bu kez gelmedi.

FOTO: İHA

Ulu Mezarlık’ta bir kabrin başına gelerek ağlayan genç kızı bulmak için Çorum Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı bir çalışma başlattı. Dün gece polis ekipleri gizemli kızı bulmak için mezarlıkta arama yaptı. Akşam saatlerinden itibaren Ulu Mezarlığın bulunduğu Hıdırlık Caddesi ve ara sokaklar emniyet şeridi çeken polis ekipleri mezarlık çevresini yaya ve araç trafiğine kapatırken, tüm giriş çıkışlara ile mezarlık içerisine ekipler yerleştirildi. Geç saatlere kadar süren aramalardan yine sonuç alamayan polis ekipleri mezarlığın her tarafını didik didik aradı.

FOTO: İHA

ÇEKİRDEK ÇİTLEYEREK ÇALIŞMALARI İZLEDİLER

Esrarengiz olayın çözülmesi için emniyet güçleri aralıksız çalışmalarını sürdürürken vatandaşlarda çalışmalar başladığı andan itibaren Ulu Mezarlığa akın etti. Mezarlığın giriş ve etrafında toplanan vatandaşlar çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Bazı vatandaşlar çalışmaları cep telefonları ile görüntülemeye çalışırken bazıları da ellerine aldıkları çekirdekleri çitleyerek olup bitenleri seyretti. Polis ekipleri mezarlıkta araştırma yaparken bir grubun Ulu Mezarlığın arka tarafından bulunan duvara merdiven dayayarak içeriye atlamaya çalışması hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Gruba müdahale eden polis ekipleri bölgeye toplanan meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

FOTO: İHA

MEZARLIK GÖREVLİSİ NOT BIRAKTI, O MEZARIN OLDUĞU BÖLGEYE GÜVENLİK KAMERASI TAKILDI

Esrarengiz olayın ardından mezarlıktaki görevliler, kızın görüldüğü iddia edilen mezarın üzerine not bıraktı. “Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak” ifadelerinin bulunduğu notun yanına ayrıca not kağıtları ve bir kalem bırakıldı. Ancak dün gece yine görülen kız nota karşılık vermedi. Bugün genç kızın ağladığı belirtilen mezarın yakınına bölgeyi tamamen görüntüleyen gece görüşlü bir adet güvenlik kamerası takıldı.

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