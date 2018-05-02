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Mevlana'nın Konya'ya Gelişinin 790. Yıl Dönümü Kutlanıyor...

Mevlana Celaleddin Rumi'nin ailesiyle Konya'ya gelişinin 790. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Karaman'da temsili uğurlama töreni düzenlendi.

Mevlana'nın Konya'ya Gelişinin 790. Yıl Dönümü Kutlanıyor...

Mevlana Celaleddin Rumi'nin ailesiyle Konya'ya gelişinin 790. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Karaman'da temsili uğurlama töreni düzenlendi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:23
Mevlana'nın Konya'ya Gelişinin 790. Yıl Dönümü Kutlanıyor...

Mevlana Celaleddin Rumi'nin ailesiyle Konya'ya gelişinin 790. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Karaman'da temsili uğurlama töreni düzenlendi.

 

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki programda Uluslararası Mevlana Vakfı Sema Grubu gösteri sundu.

 

Konya Ramazan Danış Tiyatrosu sanatçıları, Mevlana ve ailesinin Karaman'dan Konya'ya göç etmesini canlandırdı.

 

Törene, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü MevlütKuntoğlu, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bağırgan, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Son Güncelleme: 02.05.2018 15:29
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HzMevlanaKonyaKutlanıyor
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