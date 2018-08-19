Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Kurban Bayramı’nda hava durumu nasıl olacak?

Türkiye 9 günlük Kurban Bayramı tatiline başladı. Bu yaz ülke genelinde o kadar çok yağmur yağdı ki vatandaşlar Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak merak ediyor. Beklenen haber ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. İşte Kurban Bayramı'nda hava durumu...