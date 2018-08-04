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Meteoroloji o anları böyle görüntüledi!

Giresun'da dün etkili olan yağmur sırasında kıyıya yakın bir noktada denize art arda yıldırım düşmesiyle ortaya muhteşem görüntüler çıktı. O anlar, Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından görüntülendi.

Meteoroloji o anları böyle görüntüledi!

Giresun'da dün etkili olan yağmur sırasında kıyıya yakın bir noktada denize art arda yıldırım düşmesiyle ortaya muhteşem görüntüler çıktı. O anlar, Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından görüntülendi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 19:55
Meteoroloji o anları böyle görüntüledi!

Meteoroloji o anları böyle görüntüledi!

Giresun'da dün etkili olan yağmur sırasında kıyıya yakın bir noktada denize art arda yıldırım düşmesiyle ortaya muhteşem görüntüler çıktı. O anlar, Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından görüntülendi.

Meteoroloji o anları böyle görüntüledi!Doğu Karadeniz Bölgesi’nde özellikle Rize’de sel ve heyelanlara neden olan yağışlar sırasında, dün akşam saatlerinde Giresun’da da denize art arda yıldırım düştü.

FOTO: DHA - GİRESUN'DA DENİZ ÜZERiNE YILDIRIM DÜŞME ANLARI

 GİRESUN’DA DENİZ ÜZERiNE YILDIRIM DÜŞME ANLARI

Kent merkezine yakın noktada denize yıldırım düşmesi, Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından görüntülendi. Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 12’nci Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

FOTO: DHA

Paylaşımda şöyle denildi:

FOTO: DHA

“Doğa olayları arasında hem korkutucu hem de çok güzel olabilenlerden biri de hiç şüphesiz ki yıldırımlar. İnanılmaz derecede bir güç açığa çıkaran yıldırımların korkutucu olmadığını kimse söyleyemez. Korkutucu olmasının yanında, ortaya çok hoş manzaralar çıkmasını sağlayan yıldırımlar, en etkileyici doğa olayları arasında sonuna kadar hak ettiği bir yere sahip. Bu muhteşem doğa olayının etkileyici görüntülerinden biri de Giresun’da, Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından görüntülendi.”

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