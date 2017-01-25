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25 Ocak 2017 Çarşamba 06:31

Meteoroloji İstanbul'daki kar yağışı için saat verdi

Meteoroloji İstanbul'daki kar yağışı için saat verdi
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 Meteoroloji İstanbul'daki kar yağışı için saat verdi
İstanbul genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışının şehir genelinde etkili olması bekleniyor.

Kar yağışıylabirlikte hava sıcaklığının yaklaşık 7 derece düşmesi bekleniyor.

Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur şeklinde başlayacak olan kar yağışı gecenin ilk saatlerinden itibaren tüm şehri etkisi altına alacak.

Ayrıca Çarşamba günü hızı saatte 60 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli poyraz bekleniyor.

İstanbul genelinde Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri de aralıklarla yağması beklenen kar yağışı şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde 15, sahil kesimlerinde ise 5-10 santimetre arasında bir kalınlığa ulaşacak.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (AKOM) de meteorolojiden alınan ihbar doğrultusunda bugün saat 13.00'ten itibaren kent genelinde beklenen kar yağışına hazırlıklı olacak. Bu kapsamda AKOM, 7 bin personel ve bin 347 aracın katılacağı tüm birimleri ile görev yapacak.

Pazar günü şehri terk etmesi beklenen kar yağışının, bu ayın ilk haftasında İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı gibi olması beklenmiyor.

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