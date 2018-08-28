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Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz dünya rekoru kırdı

Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda, milli sporcular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Klasik Yay Karışık Takımı'nda dünya rekoru kırdı.

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz dünya rekoru kırdı

Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda, milli sporcular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Klasik Yay Karışık Takımı'nda dünya rekoru kırdı.

28 Ağustos 2018 Salı 23:07
Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz dünya rekoru kırdı

Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda, milli sporcular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Klasik Yay Karışık Takımı'nda dünya rekoru kırdı.

Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda Türk okçular iki rekor kırdı.

Polonya’nın Legnica’da kentinde devam eden Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda Mete Gazoz 686 puanla, David Pasqualucci’ye ait Gençler Avrupa rekorunu kırdı.

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz’den oluşan Klasik Yay Karışık takımı da 1348 puanla Gençler Dünya rekorunu ele geçirdi.

Önceki rekor 1333 puanla Mete Gazoz ve Gülnaz Büşranur Çoşkun’a aitti. Mete Gazoz ayrıca, 686 toplam puanla gençler Avrupa rekorunun sahibi oldu.

Rekor 685 puanla İtalyan David Pasqualucci’ye aitti.

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