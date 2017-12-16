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Mesut Yılmaz’ın Acı Günü: Büyük Oğlu Yavuz İntihar Etti

İstanbul'da eski başbakan Mesut Yılmaz'ın işadamı oğlu Yavuz Yılmaz, Beykoz Konakları'ndaki evinde ölü olarak bulundu. Olayın intihar olduğu bildiriliyor. Polis olay yerinde herhangi bir not bulamadı. Acı haberi ABD'de alan baba Mesut Yılmaz programını yarıda keserek Türkiye'ye dönüyor.

Mesut Yılmaz’ın Acı Günü: Büyük Oğlu Yavuz İntihar Etti

İstanbul'da eski başbakan Mesut Yılmaz'ın işadamı oğlu Yavuz Yılmaz, Beykoz Konakları'ndaki evinde ölü olarak bulundu. Olayın intihar olduğu bildiriliyor. Polis olay yerinde herhangi bir not bulamadı. Acı haberi ABD'de alan baba Mesut Yılmaz programını yarıda keserek Türkiye'ye dönüyor.

16 Aralık 2017 Cumartesi 13:32
Mesut Yılmaz’ın Acı Günü: Büyük Oğlu Yavuz İntihar Etti
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İstanbul'da eski başbakan Mesut Yılmaz'ın işadamı oğlu Yavuz Yılmaz, Beykoz Konakları'ndaki evinde ölü olarak bulundu. Olayın intihar olduğu bildiriliyor. Polis olay yerinde herhangi bir not bulamadı. Acı haberi ABD'de alan baba Mesut Yılmaz programını yarıda keserek Türkiye'ye dönüyor.

Eski başbakan Mesut Yılmaz’ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz’ın hayatını kaybettiği olay sabah saatlerinde ortaya çıktı. İddiaya göre ailesi yurtdışında olan Yavuz Yılmaz, evde tek kalıyordu. Sabah saatlerinde koruma polisler Beykoz Vilları’ndaki evin kapısını çaldı açan olmadı. Koruma Polisleri Yılmaz’a telefonla da ulaşamayınca, çilingir çağırıldı. Kapı çilingir yardımıyla açıldı. İçeriye giren polisler, Yılmaz’ı kanlar içerisinde buldu. Yavuz Yılmaz’ın hayatını kaybettiği anlaşılınca Emniyet’e bilgi verildi.

İNTİHAR İDDİASI

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü olay yerine sevk edildi.

Yapılan ön incelemede, Yavuz Yılmaz’ın başına ateş ederek intihar ettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ DE GELDİ

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve istanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da olay yerinde incelemelerde bulundu.

MESUT YILMAZ ACI HABERİ ABD’DE ALDI TÜRKİYE’YE DÖNÜYOR

Mesut Yılmaz’ın acı haberi bir ziyaret için gittiği ABD’de aldığı ve hemen yurda dönmek için yola çıktığı öğrenildi. Mesut Yılmaz’ın akşam saatlerinde İstanbul’da olacağı kaydedildi.

BAKAN SOYLU: OLAYLA İLGİLİ İNCELEME VE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Süleman Soylu bütçe görüşmelerinde, Yavuz Yılmaz’ın ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu “Eski Başbakanlarımızdan eski Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ve Berna Yılmaz hanımın oğlu bu sabah 09.00’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün verdiği bilgi doğrultusunda vefat ettiğini öğrendik. Olayın haber alınması üzerine vali ve emniyet müdürü ile temas kurduk. Sayın Yılmaz şu anda ABD’den dönüyor. Uçak yoculuğunda. Biz amcalarıyla temas kurduk. Allah mekanını cennet eylesin. Olayla ilgili arkadaşların incelemeleri sürüyor. Ben de Yılmaz Ailesi ve Yılmaz’ı sevenlere başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin.” dedi.

ABD’DEN DÖNDÜKTEN SONRA İŞ HAYATINA ATILMIŞTI

Üniversite eğitimini ABD’de tamamlayan Yavuz Yılmaz, yurda döndükten sonra Coca Cola’nın dağıtımını almıştı. İnşaat işleriyle de ilgilenen Yavuz Yılmaz son olarak kardeşi Hasan Yılmaz ile Nişantaşı’nda açtığı Çin lokantası ile gündeme gelmişti. Yavuz Yılmaz’ın kardeşi Emir Hasan Yılmaz ile ortak bir yatırım şirketi de vardı. İki kardeş bir ara İstanbul’daki üçüncü havalimanında hafriyat işi de yapmıştı.

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