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Merzifon'da F-16 Uçağının Düşmesi

Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkış yaptıktan sonra düşen F-16 uçağının enkazına ulaşmak için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Merzifon'da F-16 Uçağının Düşmesi

Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkış yaptıktan sonra düşen F-16 uçağının enkazına ulaşmak için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

01 Aralık 2014 Pazartesi 13:56
Merzifon'da F-16 Uçağının Düşmesi
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MERZİFON'DAKİ 5'İNCİ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞINDAN KALKIŞ YAPTIKTAN SONRA DÜŞEN F-16 UÇAĞININ ENKAZINA ULAŞMAK İÇİN BÖLGEDE GENİŞ ÇAPLI ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.

Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkış yaptıktan sonra düşen F-16 uçağının enkazına ulaşmak için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Merzifon'un 36 kilometre güneybatısındaki Konaklı mevkisinde düşen uçağın enkazına ulaşmak için bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Oldukça sisli olduğu gözlenen alanda çamurlu araziyi geçmek için ekipler, traktör yardımıyla bölgeye intikal ediyor.

Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak gazetecilerle vatandaşlardın uçağın düştüğü alana yaklaşmalarına izin vermiyor.

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Merzifondaki 5inci Ana Jet Üs Komutanlığından Kalkış Yaptıktan Sonra Düşen F-16 Uçağının Enkazına Ulaşmak Için Bölgede Geniş çaplı Arama çalışması Başlatıldı.
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