Merzifon'da F-16 Uçağının Düşmesi

MERZİFON'DAKİ 5'İNCİ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞINDAN KALKIŞ YAPTIKTAN SONRA DÜŞEN F-16 UÇAĞININ ENKAZINA ULAŞMAK İÇİN BÖLGEDE GENİŞ ÇAPLI ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.

Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkış yaptıktan sonra düşen F-16 uçağının enkazına ulaşmak için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Merzifon'un 36 kilometre güneybatısındaki Konaklı mevkisinde düşen uçağın enkazına ulaşmak için bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Oldukça sisli olduğu gözlenen alanda çamurlu araziyi geçmek için ekipler, traktör yardımıyla bölgeye intikal ediyor.

Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak gazetecilerle vatandaşlardın uçağın düştüğü alana yaklaşmalarına izin vermiyor.