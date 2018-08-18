Mert Fırat ile İdil Fırat'ın düğününde sahne Sezen Aksu'nun

Önümüzdeki ay evlenecek olan İdil Fıraf ile Mert Fırat'ın düğününde Sezen Aksu sahneye çıkacak.

Oyuncu Mert Fırat ile sosyetik güzel İdil Fırat'ın aşk yaşadığı haberi 5 Mayıs'ta ilk kez POSTA'da yer almıştı.

Haziran'da da nişanlanarak sanat dünyasının en yıldırım aşklarından birine imza atan Mert Fırat ile İdil Fırat, önümüzdeki ay evleniyor.

Fırat çiftinin düğününden detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Sezen Aksu, Çeşme'de hizmet veren The Stay Alaçatı'da gerçekleşecek törende, sahneye çıkacak.

Konuklara sürpriz hazırlayan gelin ve damat, Minik Serçe için özel bir sahne kurduruyor.

Küçük bir not: İdil Fırat'ın babası Önder Fırat 2002'den 2006'ya kadar Sezen Aksu ile birlikte olmuştu.

Organizasyonun Tuvana Büyükçınar imzası taşıyacağı, modacının ayrıca İdil Fırat'ın gelinliğini de diktiği gelen bilgiler arasında.

27 Ağustos tarihinde Sait Halim Paşa Yalısı'nda kına gecesi düzenleyecek olan İdil Fırat, geçen gün davetiyesini arkadaşlarıyla paylaşmıştı.

İDİL FIRAT BEKARLIĞA VEDA ETTİ

Öte yandan İdil Fırat, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte Alaçatı'da bir mekanda arkadaşlarıyla eğlendi.

Mekanın kapısına kendi özel arabası ile gelen İdil Fırat, gazetecileri görünce aşağıya inmedi.

Ön kapı yerine arka kapıdan mekana giren sosyetik güzel, arkadaşlarıyla üç saat eğlendi.

Mekan korumaları, ellerini havaya kaldırarak çıkışta bekleyen gazetecilerin, İdil Fırat'ın fotoğrafının çekilmesini engellemeye çalıştılar.

Arabaya binen İdil Fırat, mekandan hızla uzaklaştı