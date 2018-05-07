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Mert Fırat ile İdil Fırat baş başa görüntülendi...

Oyuncu Mert Fırat ile sosyetik güzel İdil Fırat önceki gün Yeniköy'deki Gazebo Restaurant'ta görüntülendi.

Mert Fırat ile İdil Fırat baş başa görüntülendi...

Oyuncu Mert Fırat ile sosyetik güzel İdil Fırat önceki gün Yeniköy'deki Gazebo Restaurant'ta görüntülendi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 20:50
Mert Fırat ile İdil Fırat baş başa görüntülendi...

Mert Fırat ile İdil Fırat baş başa görüntülendi

Oyuncu Mert Fırat ile sosyetik güzel İdil Fırat önceki gün Yeniköy'deki Gazebo Restaurant'ta görüntülendi.

Posta'dan Çiğdem Saltık'ın haberine göre, Mert Fırat ile sosyetik güzel İdil Fırat önceki gün Yeniköy'deki Gazebo Restaurant'ta görüntülendi. Romantik yemekte Mert Fırat'ın, İdil Fırat'a yemek yedirmesi, çiftin sık sık gülmesi dikkat çekti.

İdil Fırat bir ara 'Babaannem seni tanısa çok sever' dedi. Mert Fırat, İdil Fırat'a iltifat yağdırdı.

SOYADLARI AYNI

Bu arada her ikisinin soyadının aynı olması ayrı bir tesadüf!

Mert Fırat bir yıldır oyuncu Hande Doğandemir ile birlikteydi. Adı bir ara Star TV'deki 'Ufak Tefek Cinayetler'de oynayan Gökçe Bahadır ile aşk dedikodusuna karıştı. Bu yüzden kısa bir ayrılıkyaşadılar.

Mert Fırat son olarak Hande Doğandemir'i, Instagram'da takip etmeyi bıraktı.

HEP OYUNCU SEÇTİ

İdil Fırat, 2010'da oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2015'te Engin Öztürk ile aşk yaşadı.

Anahtar Kelimeler:
Mert Fıratİdil Fırat
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