Mert Alaş paylaştı: Dün gece

Dünya çapında pek çok ünlü model ve şarkıcıyla çalışma fırsatı bulan ve onlarla yakın arkadaşlığı da bulunan fotoğraf sanatçısı Mert Alaş, hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor

Yurt dışında imza attığı işlerle adını dünya çapında duyuran fotoğraf sanatçısı Mert Alaş, sosyal medya hesabını son derece aktif olarak kullanan bir isim… Renkli hayatından en özel kareleri hesabından paylaşmaktan geri durmayan ve ünlü isimler yaptığı fotoğraf çekimlerinden en özel kareleri yine sosyal medya hesabından paylaşmaktan geri durmayan Mert Alaş bu defa Roma doğumlu 37 yaşındaki Mariacarla Boscono’nun bir karesine yer verdi.

Muhtemel katıldığı bir partide çekilmiş gibi duran fotoğrafta Boscono dizlerinin üzerinde dururken görülüyor. Mert Alaş bu kareyi ‘Dün gece’ notuyla paylaşmış.