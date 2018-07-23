Mert Alaş, Doutzen Kroes'e Türkçe öğretecek!

Geçen haftadan beri Ege’yi gezen ünlü fotoğrafçı Mert Alaş’ın paylaşımlarına Madonna’dan Kim Kardashian’a kadar birçok yıldız beğeni yağdırmıştı.





Geçen haftadan beri Ege’yi gezen ünlü fotoğrafçı Mert Alaş’ın paylaşımlarına Madonna’dan Kim Kardashian’a kadar birçok yıldız beğeni yağdırmıştı. Önceki gün de tekneyle gittiği Bodrum’dan paylaşım yapan Mert Alaş’a, dünyaca ünlü top model Doutzen Kroes, yorum yaptı. Hollandalı modelin Alaş’a Türkçe olarak, “Yakışıklı” diye yazması dikkat çekti. Doutzen Kroes’in bu yorumunu görenler ise, “Mert, bu gidişle fotoğraflarını çektiği tüm model ve yıldızlara Türkçe öğretecek” yorumları yaptı...