Mersin'de Öğretmen Dehşeti

Alınan bilgiye göre, Adana'da bir dershanede görev yaptığı bildirilen öğretmen İsmail Ö., 1,5 yıl önce boşandığı Yasemin Çetiner ile görüşmek için Mersin'e geldi. Çetiner'in görev yaptığı Osmaniye Mahallesi 810056 Sokak'taki Toroslar Anaokulu’na giden İsmail Ö., burada boşandığı eşinin okuldan çıkmasını bekledi. İddiaya göre, İsmail Ö. oğlunun yanında Yasemin Çetiner ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şahıs, yanında getirdiği bıçak ile Çetiner'in boğazını kesti ve otomobiliyle olay yerinden kaçtı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Yasemin Çetiner yolda hayatını kaybetti. Çetiner'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Bu arada, katil zanlısı İsmail Ö. ise kaçtığı Erdemli ilçesinde yakalanarak Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Görgü tanıkları, olayın hemen ardından ölen Yasemin Çetiner'in ismi öğrenilemeyen oğlunun, "Koruma istedik verilmedi" diye bağırdığını söyledi.





Okul binası dışında olayı öğrenen bir öğretmen de fenalık geçirdi. Fenalaşan öğretmene olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

