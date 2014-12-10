Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Mersin'de Öğretmen Dehşeti

Mersin'de bir öğretmen, boşandığı anaokulu öğretmeni eşini okul çıkışında boğazını keserek öldürdü.

Mersin'de Öğretmen Dehşeti

Mersin'de bir öğretmen, boşandığı anaokulu öğretmeni eşini okul çıkışında boğazını keserek öldürdü.

10 Aralık 2014 Çarşamba 16:19
Mersin'de Öğretmen Dehşeti
banner238

Alınan bilgiye göre, Adana'da bir dershanede görev yaptığı bildirilen öğretmen İsmail Ö., 1,5 yıl önce boşandığı Yasemin Çetiner ile görüşmek için Mersin'e geldi. Çetiner'in görev yaptığı Osmaniye Mahallesi 810056 Sokak'taki Toroslar Anaokulu’na giden İsmail Ö., burada boşandığı eşinin okuldan çıkmasını bekledi. İddiaya göre, İsmail Ö. oğlunun yanında Yasemin Çetiner ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şahıs, yanında getirdiği bıçak ile Çetiner'in boğazını kesti ve otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Yasemin Çetiner yolda hayatını kaybetti. Çetiner'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Bu arada, katil zanlısı İsmail Ö. ise kaçtığı Erdemli ilçesinde yakalanarak Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Görgü tanıkları, olayın hemen ardından ölen Yasemin Çetiner'in ismi öğrenilemeyen oğlunun, "Koruma istedik verilmedi" diye bağırdığını söyledi.


Okul binası dışında olayı öğrenen bir öğretmen de fenalık geçirdi. Fenalaşan öğretmene olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Son Güncelleme: 10.12.2014 16:20
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Manşetögretmen Dehşeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme
Çiftlik Bank ile ilgili flaş gelişme
Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri
Mina Başaran'ın jetini kullanan pilotun son sözleri
Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi
Çiftlik Bank ile ilgili karar verildi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim