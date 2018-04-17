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Mersin\'de 528 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Mersin, 17 Nisan 18 (.): Mersin\'in merkez Mezitli ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 528 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mersin\'de 528 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Mersin, 17 Nisan 18 (.): Mersin\'in merkez Mezitli ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 528 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

17 Nisan 2018 Salı 14:35
Mersin\'de 528 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
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Mersin, 17 Nisan 18 (.): Mersin\'in merkez Mezitli ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 528 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

 

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Mezitli ilçesinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir araçta 85 ayrı paket halinde 87 kilo 950 gram, 528 bin adet uyuşturucu hap buldu.

 

Ekipler, araçtaki Suriye uyruklu M.A, A.G. ve H.G\'yi gözaltına aldı.

 

Şüphelilerin Emniyetteki sorgusu sürüyor.

 

(AA/HUR/GUR)

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