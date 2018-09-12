banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93119
ALTIN
244.929
DOLAR
6.3662
STERLİN
8.2800
EURO
7.3760
Yağmurlu Hava Sürecek
YAĞMURLU HAVA SÜRECEK
Trafik Kazası
LEFKOŞA'DA TRAFİK KAZASI
Müjdeyi Zeki Çeler verdi!
MÜJDEYİ ZEKİ ÇELER VERDİ!
Zincirleme kaza
Son Dakika
ZİNCİRLEME KAZA
banner282
Flaş Haber
Trafik Kazası
Kapat

Mersin'den Kıbrıs'a Geçmek İsteyen 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Mersin'den Kıbrıs'a Geçmek İsteyen 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

12 Eylül 2018 Çarşamba 10:44
Mersin'den Kıbrıs'a Geçmek İsteyen 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Mersin'den Kıbrıs'a yasa dışı yollardan geçmek isteyen 28 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin geçişini organize ettikleri öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, il merkezinde bulunan bir evdeki Suriye uyrukluların, yasa dışı yollardan tekneyle Kıbrıs'a geçeceği istihbaratını aldı.
Belirlenen adresi takibe alan ekipler, grubun evden çıkıp araçlara binmesi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 28 Suriyeli yakalandı.
Suriye uyrukluları, yasa dışı yollarla Kıbrıs'a götürmeye çalıştığı öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Son Güncelleme: 12.09.2018 13:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"12 Eylül Darbesi Dışarıdan Desteklendi"
AFAD: “Herhangi Bir Olumsuzluk Yaşanmadı”
AFAD: “Herhangi Bir Olumsuzluk Yaşanmadı”
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İdlib Çağrısı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İdlib Çağrısı
Ekonomistler Merkez Bankasından Faiz Artışı Bekliyor
Ekonomistler Merkez Bankasından Faiz Artışı Bekliyor
Erdoğan, Wsj'ye Makale Yazdı:“Pasif Kalmanın Bedeli Büyük Olur. Suriye Halkını Esed'in Merhametine Terk Edemeyiz“
Erdoğan, Wsj'ye Makale Yazdı:“Pasif Kalmanın Bedeli Büyük Olur. Suriye Halkını Esed'in Merhametine Terk Edemeyiz“
Erdoğan'dan Suriye Tweeti
Erdoğan'dan Suriye Tweeti
Bireysel Kullanıcılar Siber Saldırılara Karşı Savunmasız
Bireysel Kullanıcılar Siber Saldırılara Karşı Savunmasız
Statlarda Selfie Çubuğu Ve Elektronik Sigara Yasağı
Statlarda Selfie Çubuğu Ve Elektronik Sigara Yasağı
Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
17 günlük karısı tarafından öldürüldü
17 günlük karısı tarafından öldürüldü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim