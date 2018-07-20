banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93491
ALTIN
188.940
DOLAR
4.7969
STERLİN
6.2600
EURO
5.5884
Polise rüşvet teklif etmiş
POLİSE RÜŞVET TEKLİF ETMİŞ
Babasını delik deşik etti
BABASINI DELİK DEŞİK ETTİ
3 genç tutuklandı
3 GENÇ TUTUKLANDI
Polise rüşvet teklif etti
POLİSE RÜŞVET TEKLİF ETTİ
banner282
Flaş Haber
Babasını delik deşik etti
Kapat

Mersin'de tören düzenlendi

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de tören düzenlendi.

Mersin'de tören düzenlendi

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de tören düzenlendi.

20 Temmuz 2018 Cuma 10:40
Mersin'de tören düzenlendi

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de tören düzenlendi.
KKTC Mersin Başkonsolosluğu tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen tören, anıta çelenk sunulmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından deniz üsteğmen Samil Yalçın, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, bir öğrenci de şiir okudu.
KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, buradaki konuşmasında, Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlangıç noktası olan Mersin'de bir kez daha bu günü kutlamanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 20 Temmuz 1974'de gerçekleştirmiş olduğu harekatın Kıbrıs Türkleri için hayati bir harekat olduğunu vurgulayan İnanıroğlu, "1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türkü'nün kendi devletlerinden silah zoruyla dışlanması, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması bu harekatla durdurulmuştur." dedi.

Kıbrıs adasını Yunanistan'a bağlamak isteyen Yunan cuntasının 15 Temmuz 1974'te kanlı bir darbe gerçekleştirdiğini anımsatan İnanıroğlu, şöyle konuştu:
"Bu hayallerini Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlük hakkını kullanmasıyla gerçekleştirememiştir. Kıbrıs Türkü yaşadığı zorlu günleri anavatan Türkiye'nin sıcak ilgisi, maddi ve manevi yardımları, etkin ve fiili garantörlük hakkını kullanarak gerçekleştirmiş olduğu Barış Harekatı ile atlatıp, bugünlere ulaşmıştır. 20 Temmuz sabahı doğan güneşle Kıbrıs halkı özgürlüğüne kavuşmuş, nihayetinde bağımsızlığını ilan ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurmuştur."
İnanıroğlu, tüm şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını dile getirdi.
Daha sonra Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi bir gösteri sundu.
 

banner288
Son Güncelleme: 20.07.2018 13:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 Temmuz KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı İzmir’de de kutlandı
20 Temmuz KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı İzmir’de de kutlandı
Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut, Anıtkabir'i ziyaret etti
Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut, Anıtkabir'i ziyaret etti
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören gerçekleştirildi
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören gerçekleştirildi
Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs mesajı
Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs mesajı
Bomba ayrıntı: O detayı çözen ekipler kedicikleri...
Bomba ayrıntı: O detayı çözen ekipler kedicikleri...
TSK'dan Videolu Anma Mesajı
TSK'dan Videolu Anma Mesajı
Asker Şehit Oldu
Asker Şehit Oldu
Otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu
Otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu
Öldürdüler... Cesedi parçaladılar... Böyle taşıdılar
Öldürdüler... Cesedi parçaladılar... Böyle taşıdılar
Adnan Oktar operasyonunda ünlü oyuncunun yeğeni tutuklandı
Adnan Oktar operasyonunda ünlü oyuncunun yeğeni tutuklandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim