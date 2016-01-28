Merkez Bankası Rezervleri Azaldı

İstanbul, 28 Ocak 16 (.): Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 229 milyon dolar azalarak 111 milyar 152 milyon dolara indi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 22 Ocak ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 229 milyon dolar gerileyerek 93 milyar 417 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 93 milyar 646 milyon dolar düzeyindeydi.Bu dönemde altın rezervleri ise değişim göstermeyerek 17 milyar 735 milyon dolar seviyesinde kaldı.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri geçen hafta, bir önceki haftaya göre 229 milyon dolarlık düşüşle 111 milyar 152 milyon dolar oldu.TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Brüt Döviz Rezevleri Toplam Rezervler

26.12.2014 20.135 106.315 126.450

25.12.2015 17.548 95.703 113.251

01.01.2016 17.606 92.922 110.528

08.01.2016 17.648 94.920 112.568

15.01.2016 17.735 93.646 111.381

22.01.2016 17.735 93.417 111.152

(AA/ID/HÖ)

