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Merkez Bankası Rezervleri Azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 229 milyon dolar azalarak 111 milyar 152 milyon dolara indi.

Merkez Bankası Rezervleri Azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 229 milyon dolar azalarak 111 milyar 152 milyon dolara indi.

28 Ocak 2016 Perşembe 14:44
Merkez Bankası Rezervleri Azaldı
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İstanbul, 28 Ocak 16 (.): Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 229 milyon dolar azalarak 111 milyar 152 milyon dolara indi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 22 Ocak ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 229 milyon dolar gerileyerek 93 milyar 417 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 93 milyar 646 milyon dolar düzeyindeydi.Bu dönemde altın rezervleri ise değişim göstermeyerek 17 milyar 735 milyon dolar seviyesinde kaldı.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri geçen hafta, bir önceki haftaya göre 229 milyon dolarlık düşüşle 111 milyar 152 milyon dolar oldu.TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih    Altın    Brüt Döviz Rezevleri    Toplam Rezervler

26.12.2014   20.135   106.315   126.450

25.12.2015   17.548   95.703   113.251

01.01.2016   17.606   92.922   110.528 

08.01.2016   17.648   94.920   112.568 

15.01.2016   17.735   93.646   111.381 

22.01.2016   17.735   93.417   111.152 

(AA/ID/HÖ)

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