Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası, TL ve döviz likidite yönetimindeki etkinliğin artırılması amacıyla TCMB bünyesinde döviz karşılığı TL swap piyasasının açılmasına karar verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yeni hamle geldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:
"TL ve döviz likidite yönetimindeki etkinliğin artırılması amacıyla TCMB bünyesinde döviz karşılığı TL swap piyasasının açılmasına karar verildi."
"(Swap piyasası) İşlemler, döviz ve efektif piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecektir."