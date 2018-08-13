Merkez Bankası'ndan önemli açıklama

Merkez Bankası, döviz kurlarındaki hareketlilikle ilgili kararlar aldı. Piyasalara "Paraya ihtiyaç duyulduğunda ben buradayım" mesajı verilen oldukça kapsamlı ilk açıklamanın ardından, zorunlu karşılık oranlarına ilişkin düzenlemede değişiklik yapıldığı duyuruldu.

Bu kararla yaklaşık 10 milyar lira, 6 milyar dolar ve 3 milyar dolar altın cinsi likidite finansal sistemin kullanımına bırakılmış oldu. Bu hamleyle bankaların likidite yönünden rahatlaması amaçlanıyor.



Merkez Bankası'ndan döviz kurlarındaki hareketlilikle ilgili yeni açıklamalar geldi.



İlk açıklamada, bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağı duyurularak, finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların işleyişinin sürdürülmesi amacı ile alınan tedbirler sıralandı.



Oldukça kapsamlı açıklamayı canlı yayında değerlendiren NTV Ekonomi Müdürü Gökay Otyam, 'Merkez Bankası, piyasalardaki olası bir panik halinde likidite ihtiyacı duyulduğu anda; gerek euro gerek dolar gerekse Türk Lirası'nda ben bankaların ihtiyaç duyduğu tüm parayı karşılayacağım diyor. Ben parayı sizin hizmetinize sunacağım diyerek piyasalara bir güvence vermiş oldu...' değerlendirmesi yaptı.



PİYASALARA 10 MİLYAR LİRA, 6 MİLYAR DOLAR...



Bu açıklamanın hemen ardından da Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarına ilişkin düzenlemede değişikliğe gitti. Türk Lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirildi. Yabancı para yükümlülükleri için zorunluk karşılık oranları da 400 baz puan indirildi. Böylece; Merkez Bankası finansal sisteme yaklaşık 10 milyar lira ve 6 milyar dolar likidite sağlamış oldu. Yine 3 milyar dolar tutarında da altın cinsi likidite finansal sitmemin kulanımına bırakıldı.



Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamalar şöyle:



'Finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amaçlarıyla aşağıdaki tedbirler alınmıştır:



I. Türk lirası likidite yönetimi:



1) Merkez Bankası tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite sağlanacaktır.



2) Türk lirası işlemler karşılığında alınan teminatların iskonto oranları tür ve vadelerine göre güncellenerek bankalara teminat yönetiminde esneklik tanınacaktır. Söz konusu düzenleme ile bankaların mevcut serbest teminatlarının iskonto edilmiş değerinde yaklaşık 3,8 milyar TL tutarında artış olması öngörülmektedir.



3) Bankaların Türk lirası işlemleri için kullanabilecekleri teminat döviz depo limitleri 7,2 milyar Euro seviyesinden 20 milyar Euro'ya çıkarılmıştır.



4) 2018 Yılı Para ve Kur Politikası metninde yer aldığı üzere, temel fonlama aracı olan 1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel yöntemle 91 güne kadar vadeli repo veya depo satım ihalesi açılabilecektir.



5) Bankacılık sistemi fonlama ihtiyacının yüksek olduğu günlerde vadeleri 6 – 10 gün arasında olmak kaydıyla farklı vadelerde birden fazla repo ihalesi açılabilecektir.



6) Bankaların teminat yönetimine esneklik kazandırılması amacıyla, 1 hafta vadeli repo ihalelerinde kazanan tekliflerin bir bölümünün veya tamamının, bankalar tarafından talep edilmesi halinde repo işlemi yerine aynı faiz oranı ve vade ile Bankalararası Para Piyasasında depo işlemi olarak sonuçlandırılmasına imkân tanınacaktır.



II. Döviz likidite yönetimi:



1) Bankalar bir hafta vadeye ek olarak bir ay vadeyle de döviz depo imkânından yararlanabileceklerdir.



2) Merkez Bankası döviz depo piyasasındaki aracılık faaliyetlerine yeniden başlayacaktır. Bu çerçevede, Döviz ve Efektif Piyasaları Uygulama Talimatı ile belirlenen kurallar doğrultusunda döviz depo piyasasında bankalar Merkez Bankası aracılığı ile birbirlerinden borç alıp verebileceklerdir.



3) Bankaların döviz deposu almak üzere de kullanabilecekleri yaklaşık 50 milyar ABD doları seviyesindeki mevcut limitleri gerektiğinde artırılabilecek ve kullanım şartlarında iyileştirmeye gidilebilecektir.



4) Bankalar Döviz ve Efektif Piyasalarında kendilerine tanınan limitler dahilinde döviz karşılığı efektif işlemleri yoluyla Merkez Bankasından efektif temin edebileceklerdir.



Piyasa derinliği ve fiyat oluşumları yakından takip edilecektir. Gerekli görülmesi halinde, finansal istikrarı korumaya yönelik ihtiyaç duyulacak tüm önlemler alınacaktır.'



TÜRK LİRASI VE DÖVİZ LİKİDİTE TEDBİRİ



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla Türk lirası ve döviz likidite yönetimi alanlarında tedbir aldı.



TCMB finansal piyasalara ilişkin basın duyurusu yayımladı.



Açıklamada, Merkez Bankası tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkanlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağını belirtildi.



Türk lirası işlemler karşılığında alınan teminatların iskonto oranlarının tür ve vadelerine göre güncellenerek bankalara teminat yönetiminde esneklik tanınacağı ifade edilen açıklamada, söz konusu düzenleme ile bankaların mevcut serbest teminatlarının iskonto edilmiş değerinde yaklaşık 3,8 milyar TL tutarında artış olmasının öngörüldüğü bildirildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



'Bankaların Türk lirası işlemleri için kullanabilecekleri teminat döviz depo limitleri 7,2 milyar avro seviyesinden 20 milyar avroya çıkarılmıştır. 2018 Yılı Para ve Kur Politikası metninde yer aldığı üzere, temel fonlama aracı olan 1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel yöntemle 91 güne kadar vadeli repo veya depo satım ihalesi açılabilecektir.



Bankacılık sistemi fonlama ihtiyacının yüksek olduğu günlerde vadeleri 6-10 gün arasında olmak kaydıyla farklı vadelerde birden fazla repo ihalesi açılabilecektir. Bankaların teminat yönetimine esneklik kazandırılması amacıyla, 1 hafta vadeli repo ihalelerinde kazanan tekliflerin bir bölümünün veya tamamının, bankalar tarafından talep edilmesi halinde repo işlemi yerine aynı faiz oranı ve vade ile Bankalararası Para Piyasasında depo işlemi olarak sonuçlandırılmasına imkan tanınacaktır.'



DÖVİZ DEPO İMKANINDAN YARARLANMA



Açıklamada, bankaların bir hafta vadeye ek olarak bir ay vadeyle de döviz depo imkanından yararlanabilecekleri ifade edildi.



Merkez Bankası'nın döviz depo piyasasındaki aracılık faaliyetlerine yeniden başlayacağı belirtilen açıklamada, bu çerçevede, Döviz ve Efektif Piyasaları Uygulama Talimatı ile belirlenen kurallar doğrultusunda döviz depo piyasasında bankaların Merkez Bankası aracılığı ile birbirlerinden borç alıp verebilecekleri kaydedildi.



Açıklamada, bankaların döviz deposu almak üzere de kullanabilecekleri yaklaşık 50 milyar dolar seviyesindeki mevcut limitlerin gerektiğinde artırılabileceği ve kullanım şartlarında iyileştirmeye gidilebileceği vurgulandı.



Bankaların döviz ve efektif piyasalarında kendilerine tanınan limitler dahilinde döviz karşılığı efektif işlemleri yoluyla Merkez Bankası'ndan efektif temin edebilecekleri bildirilen açıklamada, 'Piyasa derinliği ve fiyat oluşumları yakından takip edilecektir. Gerekli görülmesi halinde, finansal istikrarı korumaya yönelik ihtiyaç duyulacak tüm önlemler alınacaktır.' ifadelerine yer verildi.



ZORUNLU KARŞILIK ORANLARINDA İNDİRİM



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), yabancı para diğer yükümlülükler için 1, 2 ve 3 yıla kadar vadelerde zorunlu karşılık oranları 400 baz puan indirildi.



TCMB'den yapılan açıklamada, finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik

sağlanması amacıyla Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirildiği bildirildi.



Açıklamada, yabancı para diğer yükümlülükler için belirlenen vadelerde zorunlu karşılık oranlarının 400 baz puan indirildiği kaydedildi.



Yabancı para yükümlülükler için azami ortalama tesis imkanının yüzde 8'e çıkarıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



'Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında Türk lirası yükümlülükler karşılığında ABD dolarının yanı sıra avro cinsinden de zorunlu karşılık tesis edilebilecektir.

Değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 10 milyar TL ve 6 milyar ABD doları ile 3 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite sağlanmış olacaktır.'