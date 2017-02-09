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09 Şubat 2017 Perşembe 19:04

Merkez Bankası'ndan Flaş Açıklama...

Merkez Bankası'ndan Flaş Açıklama...
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Merkez Bankası'ndan flaş açıklama
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda bütün araçlarını kullanmaya devam edecek" dedi

Çetinkaya'nın, Londra'da J.P. Morgan Turkey Macro and Credit Conference'taki "Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası" başlıklı sunumu bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

TÜRKİYE ŞOKLARA KARŞI GÜÇLÜ

Sunumda Türkiye ekonomisinin son yıllarda yaşanan farklı nitelikteki şoklar karşısında dayanıklılığını koruduğunu vurgulayan Çetinkaya, öncü göstergelerin iktisadi faaliyette 2016 yılının üçüncü çeyreğinde gözlenen daralmanın kalıcı olmadığını ve ekonominin ılımlı bir toparlanma sürecine girdiğini ifade etti.

Çetinkaya, enflasyonun kısa vadede bir miktar daha yükseldikten sonra kademeli olarak düşerek yıl sonunda yüzde 8 düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti.

SIKI POLİTİKAMIZ DEVAM EDECEK

TCMB'nin yakın dönemde döviz piyasasında gözlenen oynaklığın fiyatlama davranışı üzerindeki olumsuz etkisini sınırlamak amacıyla kapsamlı ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yaptığını aktaran Çetinkaya, sıkı parasal duruş ile maliye ve para politikalarının artan eş güdümünün enflasyon üzerindeki maliyet yönlü baskıların ikincil etkilerini sınırlayacağını vurguladı.

Başkan Çetinkaya, Maliye Bakanlığı tarafından 2017 yılı için ilave vergi artışının öngörülmediğinin açıklanmış olmasının bu eş güdümün bir örneği olduğunu bildirdi.

BÜTÜN ARAÇLARI KULLANACAĞIZ

Mevcut para politikası duruşunun net ve istikrarlı bir sıkılaştırmaya işaret etmekte olduğunu ve enflasyon dinamiklerinde belirgin bir iyileşme gözlenene kadar devam edeceğinin altını çizen Çetinkaya, Merkez Bankasının, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda bütün araçlarını kullanmaya devam edeceğini ifade etti.


 
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