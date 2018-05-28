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Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını Merkez Bankası politika faizi olarak belirledi.

Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını Merkez Bankası politika faizi olarak belirledi.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 12:09
Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması

Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını Merkez Bankası politika faizi olarak belirledi.

Merkez Bankası basın duyurusu: Bir haftalık repofaizi yüzde 16.5 ile politika faizi olacak.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verilmiştir. 

Bu doğrultuda;

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• Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacaktır. Bu oran, mevcut fonlama faizine (yüzde 16,50) eşitlenecektir. 

• Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir.

Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018 tarihinde başlanacaktır. 

Teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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