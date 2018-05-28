Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını Merkez Bankası politika faizi olarak belirledi.
Merkez Bankası basın duyurusu: Bir haftalık repofaizi yüzde 16.5 ile politika faizi olacak.
TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verilmiştir.
Bu doğrultuda;
• Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir.
Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018 tarihinde başlanacaktır.
Teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.