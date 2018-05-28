Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını Merkez Bankası politika faizi olarak belirledi.

Merkez Bankası basın duyurusu: Bir haftalık repofaizi yüzde 16.5 ile politika faizi olacak.



TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:



Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verilmiştir.



Bu doğrultuda;





• Bir hafta vadeliihale faiz oranıolacaktır. Bu oran, mevcut fonlama faizine (yüzde 16,50) eşitlenecektir.gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeliihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir.Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018 tarihinde başlanacaktır.Teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.