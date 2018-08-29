banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93194
ALTIN
249.613
DOLAR
6.4502
STERLİN
8.2711
EURO
7.5222
5 genç tutuklandı
5 GENÇ TUTUKLANDI
İş yerinde hırsızlık
İŞ YERİNDE HIRSIZLIK
Yine trafik kazası
YİNE TRAFİK KAZASI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282
Flaş Haber
Yine trafik kazası
Kapat

Merkez Bankası'ndan bir hamle daha!

Bugünden itibaren Bankalararası Para Piyasası’nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verildi.

Merkez Bankası'ndan bir hamle daha!

Bugünden itibaren Bankalararası Para Piyasası’nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verildi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:38
Merkez Bankası'ndan bir hamle daha!

Bugünden itibaren Bankalararası Para Piyasası’nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankalararası Para Piyasası'nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitleri iki katı olarak uygulanacağını açıkladı.

TCMB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Bankamızın 13 Ağustos 2018 tarihli Finansal Piyasalara İlişkin Basın Duyurusu ile Merkez Bankası tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağı duyurulmuştu.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 29 Ağustos 2018 tarihinden itibaren, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 Ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir.' 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Talat Bulut'tan açıklama: Bana iftira atanları sükûnetle takip ettim
Talat Bulut'tan açıklama: Bana iftira atanları sükûnetle takip ettim
Hande Yener'den takipçisine İntizar yanıtı
Hande Yener'den takipçisine İntizar yanıtı
Taksi şoförüne sokak ortasında dayak
Taksi şoförüne sokak ortasında dayak
Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 34 gözaltı kararı
Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 34 gözaltı kararı
Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
Yeşilçam oyuncusu Ayla Oranlı vefat etti
Yeşilçam oyuncusu Ayla Oranlı vefat etti
Dolar yükselişte! 1 Dolar kaç TL oldu? Dolar/TL ve Euro/TL kurunda son durum…
Dolar yükselişte! 1 Dolar kaç TL oldu? Dolar/TL ve Euro/TL kurunda son durum…
Kılıçdaroğlu’dan Erdoğan’a 9 soru
Kılıçdaroğlu’dan Erdoğan’a 9 soru
Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimin cezası belli oldu
Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimin cezası belli oldu
Polis Meslek Yüksekokulları başvurularında son 3 gün
Polis Meslek Yüksekokulları başvurularında son 3 gün

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim