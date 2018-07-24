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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 17,75'te sabit tuttu.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 17,75'te sabit tuttu.

24 Temmuz 2018 Salı 16:31
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 17,75'te sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, PPK'nın, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandığı bildirildi.

Duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret ettiği vurgulandı. 

Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75'te sabit tutulmasına karar verdi. 

Dış talebin gücünü korumakla birlikte iç talebe dair yavaşlama sinyallerinin artmakta olduğu belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Yakın dönemde maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyon üzerinde etkili olmuştur. Öte yandan, fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarının etkisinin azalacağı öngörülmekle birlikte enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede kurul, sıkı para politikasının uzun bir müddet korunmasının gerekebileceği değerlendirmesinde bulunmuştur.

Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir."

Duyuruda, açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin kurulun geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği belirtilerek, toplantı özetinin 5 iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi. 

Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı geçtiğimiz ay yüzde 16,50'den yüzde 17,75'e yükseltilmişti.

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