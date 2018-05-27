Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103200
ALTIN
197.070
DOLAR
4.7083
STERLİN
6.2634
EURO
5.4926
Holiganlar mahkemeye çıkarıldı
HOLİGANLAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Girne’de 135 gram hintkeneviri
GİRNE'DE 135 GRAM HİNTKENEVİRİ
Lokmacıda 10 gram bonzai
LOKMACIDA 10 GRAM BONZAİ
İskele'de kanunsuz balık avlama
İSKELE’DE KANUNSUZ BALIK AVLAMA
banner282

Meral Akşener yine meydanı dolduramadı

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Aydın mitinginde meydanı yine dolduramadı.

Meral Akşener yine meydanı dolduramadı

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Aydın mitinginde meydanı yine dolduramadı.

27 Mayıs 2018 Pazar 20:03
Meral Akşener yine meydanı dolduramadı

Meral Akşener yine meydanı dolduramadı

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Aydın mitinginde meydanı yine dolduramadı.

Partisinin Aydın millevekili adayları ile birlikte İstasyon Meydanı’nda seçmenlerinin karşısına çıkan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener  hükümetin politikalarını eleştirerek, seçim vaatlerini sıraladı. Akşener, “Zeytin’in anavatanı Türkiye’de üretim maliyetleri yüzünden çiftçi üretmeyi bıraktı. Dünyaya zeytin satan Türkiye, zeytini ve zeytinyağını ithal eder hale geldi. Değerli araziler üzerindeki zeytin ağaçlarına göz diken iktidar, torba yasa içine zeytinlikleri kullanıma açmaya çalışsa da zeytin ağaçlarına dokundurtmam. Zeytini de zeytinyağını da dünyaya biz satacağız. Maliyet fiyatları yüzünden ekip biçmeyi bırakan çiftçilerimize söz veriyorum. İYİ Parti’nin tarım politikalarıyla borçlar sıfırlanacak, mazot ve gübre yükü sırtımızdan kalkacak. Türkiye yeniden tarım ülkesi olacak” diye konuştu.

banner277

Efeler İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitingde meydan dolmazken, alandaki büyük boşluklar dikkat çekti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güvenlik korucularından CHP'ye tepki!
Güvenlik korucularından CHP'ye tepki!
Suriyeli 2,5 yaşındaki çocuğun istismara uğradığı iddiası
Suriyeli 2,5 yaşındaki çocuğun istismara uğradığı iddiası
Güvenlik korucularına 135 TL zam
Güvenlik korucularına 135 TL zam
CHP'lilerden TRT aracına saldırı
CHP'lilerden TRT aracına saldırı
Antidepresanlar kilo almaya neden olabilir
Antidepresanlar kilo almaya neden olabilir
Besin alerjileri zamanla kaybolabiliyor
Besin alerjileri zamanla kaybolabiliyor
TSK az önce duyurdu! PKK'ya büyük şok...
TSK az önce duyurdu! PKK'ya büyük şok...
Ünlü oyuncu Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Rusya ile 1 milyar dolarlık anlaşmaya varıldı!
Rusya ile 1 milyar dolarlık anlaşmaya varıldı!
Uludağ'da düşen çığ gölü buza çevirdi
Uludağ'da düşen çığ gölü buza çevirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim