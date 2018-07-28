Meral Akşener'i ikna etmek için toplandılar

İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayında aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'e destek için başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan il ve ilçe teşkilat mensupları Akşener'in evinin önünde buluştu.

Üsküdar Beylerbeyi'ndeki evine kapanan Akşener'i kararından vazgeçirmeye çalışan partililer miting havasında bir araya gelmeye başladı.



İstanbul dışından gelen parti üyeleri de Kurtköy'de araç konvoyu oluşturup Beylerbeyine hareket etti.



Akşener'in evinin önünde bir araya gelen kalabalık ‘ dön' çağrısında bulundu.



Ellerinde İYİ Parti ve Türk bayrakların olanlar, zaman zaman Meral Akşener lehine slogan atıyor. Partililer, Akşener'in evinin kapısına tülbentler asarken, sokağa ise 'Sonuna kadar Akşener' yazılı pankartlar asılması dikkat çekti.



Evinden çıkmayan Akşener'in bu tablo karşısında ne yapacağı merakla bekleniyor.