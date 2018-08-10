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Meral Akşener: Hükümetin yanındayız!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanları toplantısı sonrası konuştu. İYİ Parti lideri, kötüye giden ekonomik tablo karşısında hükümete destek verdi ve birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Meral Akşener: Hükümetin yanındayız!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanları toplantısı sonrası konuştu. İYİ Parti lideri, kötüye giden ekonomik tablo karşısında hükümete destek verdi ve birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

10 Ağustos 2018 Cuma 16:59
Meral Akşener: Hükümetin yanındayız!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanları toplantısı sonrası konuştu. İYİ Parti lideri, kötüye giden ekonomik tablo karşısında hükümete destek verdi ve birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Ekonomideki son gelişmelere değinen Akşener “Ülkemiz ve milletimiz adına hükümetin yanındayız. Bu ekonomik gidişat için özellikle her grupla istişare ederek bir yol haritasını milletimiz  adına çizmemiz gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti aile şirketiniz değil. Ekonomik tabloyu bozarken yalnızdınız çözüm için  birlikte hareket etmeye hazırız. Merkez Bankası'na müdahale etmekten vazgeçin” dedi.

Akşener’in açıklaması şöyle;

“Türkiye'nin bir süredir yaşadığı ve bu sabah itibarıyla da tekrarlanan piyasa hareketleri, ülkemiz için hayati riskler üretmeye başlamıştır. Dış etkilerin varlığını bilmekle birlikte, aylardır uyardığımız gibi, yanlış ekonomi yönetimi ve israfın bir sonucu olarak, ekonomide ve  dövizde kelimenin tam anlamıyla bir patlama yaşanmıştır. Sebepleri biliyoruz. Uzun zamandır da konuşuyor, hükümeti ve milletimizi uyarıyoruz. Ancak gün, bu ekonomik tabloyu iç siyaset malzemesi yapma günü değildir. Hepimiz aynı gemideyiz.. Geminin adı Türkiye Cumhuriyeti. Dünü ve bugünü yarın konuşmak üzere, sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyoruz;
Gelin,  etrafınızı saran ve sizi sürekli yanıltan o ekonomi kurmaylarından bir an önce kurtulun. Ekonomi yönetimini damat tahakkümünden kurtarın. İlk adım olarak, özellikle uluslararası sermaye ve piyasalarda güven tazeleyecek bu adımı atın. Ülkemizden hızla ve apar topar kaçmaya başlayan yabancı yatırımcıya güven verecek adımlar atın. Unutmayın ki sermaye kendini güvende hissettiği limana yanaşır. Bu güveni tesis etmek de, demokrasi, hukuk ve mülkiyet hakkı ile ilgili günün şartlarına ve evrensel değerlere uygun adımlarla mümkündür. Bunca zamandır yapılan tüm uyarıları kulak arkası ettiniz ve iş bu noktaya geldi.
Türkiye Cumhuriyeti aile şirketiniz değil. Ekonomik tabloyu bozarken yalnızdınız. Ancak ilan etmek isterim ki, çözüm için birlikte hareket etmeye hazırız. İçerideki sorunlarımızla ilgili söz hakkımız saklı kalmak kaydıyla, bugün için ülkemiz ve milletimiz adına Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanındayız. Atılacak her olumlu adıma gücümüz oranında katkı sunmaya hazırız. Küreselleşen dünyada ekonomiler de artık birer beka alanı..
O yüzden İYİ Parti, aciliyet kazanan,  millet ve ülke bekasını tehdit eden sorunun aşılabilmesi için, Cumhuriyet hükümetine her tür desteği vermeye hazırdır. Sizi, İYİ Parti Genel Başkanı olmanın ötesinde, bu ülkenin sorumlu bir vatandaşı olarak, derhal şu adımları atmaya davet ediyorum;
-Öncelikle hamasi nutuklarla günü geçiştirmek yerine, meselenin ciddiyetini kavrayın
-Merkez Bankası'na müdahaleden vazgeçin.. Piyasa koşullarına uygun hareket edebilmesi için, elini kolunu çözün.
-Sorun milli bekamızı ilgilendiriyor.. O yüzden siyaset üstü bir yaklaşımla, tüm partilerin ekonomi kurmayları ile sermaye örgütlerinin kurmaylarını bir araya getirip, yol haritası çıkarın..
Ekonominin ve sermayenin en sevdiği liman GÜVEN limanıdır.. Bunu tesis edin..
Sayın Cumhurbaşkanı, Bu acil adımları ciddiyetle atmadığınız taktirde, kısa süre içinde Türkiye'nin tekrar IMF'lik hale geleceğinden emin olunuz.
İşte o andan itibaren milletimizin ve ülkemizin sırtına binecek yüklerin vebali üzerinizde olacaktır..
Biz, sorumlu ve dikkatli adımlarla bu badireyi de atlatacağımıza inanıyoruz..
Allah yar ve yardımcımız olsun.”

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