Meral Akşener Demirtaş'a tahliye istedi
Ankara’da dış basının temsilcileriyle bir araya gelen İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a tahliye istedi.
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olmasını nasıl karşıladığı sorulan Akşener, bu durumun Türkiye'de yaşanan hukuki karmaşanın ve çelişkinin bir sonucu olduğunu kaydetti.
DEMİRTAŞ'A TAHLİYE İSTEDİ
İNCE VE KARAMOLLAOĞLU DA TAHLİYE İSTEMİŞTİ
Demirtaş'ın tutuksuz yargılanması için daha önce diğer cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce'ye Temel Karamollaoğluda çağrı yapmıştı.