Meral Akşener Demirtaş'a tahliye istedi

Ankara’da dış basının temsilcileriyle bir araya gelen İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a tahliye istedi.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olmasını nasıl karşıladığı sorulan Akşener, bu durumun Türkiye'de yaşanan hukuki karmaşanın ve çelişkinin bir sonucu olduğunu kaydetti.



DEMİRTAŞ'A TAHLİYE İSTEDİ





Parti lideri şöyle devam etti: “Selahattin Bey bir sanık. Hüküm giymemiş bir sanık. Yüksek Seçim Kurulu'nunilan ettiği, tutuklu yargılanan bir siyasetçi.bunu nasıl izah edecek. Elbette ki cumhurbaşkanlığına aday gösterilmiş bir kişinin bizlerle eşit koşullarda kampanya yapmasını isterim. Yaşananlar,açısından kabul etmediğimiz sorunlar.”Demirtaş'ın tutuksuz yargılanması için daha önce diğeradayları Muharrem İnce'ye Temel Karamollaoğluda çağrı yapmıştı.