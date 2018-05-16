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Meral Akşener Demirtaş'a tahliye istedi...

Ankara’da dış basının temsilcileriyle bir araya gelen İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a tahliye istedi.

Meral Akşener Demirtaş'a tahliye istedi...

Ankara’da dış basının temsilcileriyle bir araya gelen İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a tahliye istedi.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 00:38
Meral Akşener Demirtaş'a tahliye istedi...

Meral Akşener Demirtaş'a tahliye istedi

Ankara’da dış basının temsilcileriyle bir araya gelen İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a tahliye istedi.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olmasını nasıl karşıladığı sorulan Akşener, bu durumun Türkiye'de yaşanan hukuki karmaşanın ve çelişkinin bir sonucu olduğunu kaydetti.

DEMİRTAŞ'A TAHLİYE İSTEDİ

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İYİ Parti lideri şöyle devam etti: “Selahattin Bey bir sanık. Hüküm giymemiş bir sanık. Yüksek Seçim Kurulu'nun cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği, tutuklu yargılanan bir siyasetçi. Türkiye bunu nasıl izah edecek. Elbette ki cumhurbaşkanlığına aday gösterilmiş bir kişinin bizlerle eşit koşullarda kampanya yapmasını isterim. Yaşananlar, Türkiye açısından kabul etmediğimiz sorunlar.”

İNCE VE KARAMOLLAOĞLU DA TAHLİYE İSTEMİŞTİ

Demirtaş'ın tutuksuz yargılanması için daha önce diğer cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce'ye Temel Karamollaoğluda çağrı yapmıştı.

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