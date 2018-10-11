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Meme Kanserinde Önemli Olan Erken Tanı

Meme Kanserinde Önemli Olan Erken Tanı

11 Ekim 2018 Perşembe 08:29
Meme Kanserinde Önemli Olan Erken Tanı

DOÇ. DR. BÜLENT ÇİTGEZ: “MEME KANSERİNDE ÖNEMLİ OLAN NOKTA, BELİRTİ VERMEDEN, YANİ KİTLE OLUŞMADAN HASTALIĞI SAPTAMAKTIR. BU DA RUTİN MUAYENELERİN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYUYOR”

 "ÜLKEMİZDE OBEZİTENİN ARTMASI, EGZERSİZİN VE DOĞURGANLIĞIN AZALMASI, SÜT VERME SÜRESİNİN KISALMASI, ADET GÖRME YAŞININ DÜŞMESİ VE MENOPOZA GİRME YAŞININ UZAMASI, TÜRKİYE'DEKİ VAKALARIN ARTMASININ BAŞLICA SEBEPLERİ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR VE HER YIL 25 BİN YENİ MEME KANSERİ TANISI KONUYOR. BU NEDENLE ERKEN TEŞHİS, MEME KANSERİ TEDAVİSİ İÇİN ÇOK BÜYÜK ÖNEM KAZANIYOR"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal SUAM Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Çitgez, meme kanserinde önemli olan noktanın, hastalığı belirti vermeden, kitle oluşmadan saptamak olduğunu belirterek, bunun da rutin muayenelerin önemini ortaya koyduğunu bildirdi. 

Doç. Dr. Çitgez, yaptığı yazılı açıklamada, meme kanserinin, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hala kadınlarda en sık görülen kanserlerin başında geldiğini, sağlık otoriteleri tarafından, 2018'in sonuna kadar dünyada yeni teşhis edilen kanser vakalarının yüzde 11,6'sının meme kanseri olacağının öngörüldüğünü aktardı.

Rakamların korkutucu görünse de meme kanserine karşı önlem almanın ve erken teşhis için farkındalık oluşturmanın mümkün olduğuna işaret eden Çitgez, meme kanserinde, erken teşhisin hayat kurtardığını belirtti.

"EN YAYGIN SEBEP BELİRTİLERİ HAFİFE ALMAK"

Doç. Dr. Çitgez, hastalığın ilerlemesindeki en yaygın sebebin belirtilerin hafife alınması olduğuna işaret etti. 

Türkiye'de meme kanseri görülme sıklığının, son 20 yılda 2 kattan daha fazla arttığına dikkati çeken Çitgez, "Ülkemizde obezitenin artması, egzersizin ve doğurganlığın azalması, süt verme süresinin kısalması, adet görme yaşının düşmesi ve menopoza girme yaşının uzaması, Türkiye'deki vakaların artmasının başlıca sebepleri olarak öne çıkıyor ve her yıl 25 bin yeni meme kanseri tanısı konuyor. Bu nedenle erken teşhis, meme kanseri tedavisi için çok büyük önem kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu. 

Doç. Dr. Bülent Çitgez, meme kanseri vakalarının, kadın kanserlerinin yüzde 25'ini, kansere bağlı ölümlerin de yüzde 15'ini oluşturduğunu aktararak, şu bilgileri verdi:

"Maalesef bu oranların da her yıl gittikçe arttığını görüyoruz. Meme kanserinde önemli olan nokta, belirti vermeden, yani kitle oluşmadan hastalığı saptamaktır. Bu da rutin muayenelerin önemini ortaya koyuyor. Memede kanserin habercisi olabilecek belirtiler arasında ise içe çekilme, erozyon ülser, kızarıklık, yeni akıntı, sertleşme, çukurlaşma, yumru, ele gelen kitle, damarlarda belirginleşme, meme ucunda çekilme, asimetri, portakal kabuğu görünüm, bir memede şişme ya da sarkma, aşırı büyüme, kolda anormal şişme gibi durumları sayabiliriz. 20 yaş ve üzeri, ayda bir kere kişisel kontrol, 40 yaş ve üzerinde her yıl doktor muayenesi, 40-50 yaş 2 yılda bir, 50 yaş üzeri yılda bir kere mamografi yapılması gerekmektedir."
 

Son Güncelleme: 11.10.2018 11:55
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