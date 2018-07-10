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Mehmet Şimşek: Görevimi onurla devretmenin huzuru içindeyim

Eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yeni kabinenin açıklanmasının ardından veda mesajı yayımladı.

Mehmet Şimşek: Görevimi onurla devretmenin huzuru içindeyim

Eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yeni kabinenin açıklanmasının ardından veda mesajı yayımladı.

10 Temmuz 2018 Salı 12:15
Mehmet Şimşek: Görevimi onurla devretmenin huzuru içindeyim

Mehmet Şimşek: Görevimi onurla devretmenin huzuru içindeyim

Eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yeni kabinenin açıklanmasının ardından veda mesajı yayımladı.

Günlerdir merakla beklenen kabineyi dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Yeni sistemin ilk kabinesinde bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 16 Bakan yer aldı.

Kabinenin açıklanmasının ardından eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Twitter'dan veda mesajı yayımladı. 

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarımı arz ederim"

"Kişiler geçici, aslolan aziz milletimize hizmettir. 11 yıldır büyük bir onur ve gururla sürdürdüğüm bakanlık görevim sona erdi. Bana, ülkeme hizmet etme ve babamın vasiyetini yerine getirme fırsatı verdiği için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ederim.

"Yeni dönem ülkemize hayırlı olsun"

"Siyasette özellikle ilk göz ağrım Gaziantep ve baba ocağım Batman’daki bütün hemşerilerime ve aziz milletimize destekleri için teşekkür ederim. Bu vesileyle yeni kabinemizi tebrik eder, bayrağı devralan arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni dönem ülkemize hayırlı olsun."

"Görevimi onurla devretmenin huzuru içindeyim"

"Siyasete adım attığım 2007’den beri geride bir hoş sada bırakmaya gayret ettim. Ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalıştık. Bugün görevimi yeni arkadaşlara onurla devretmenin huzuru içindeyim. Lütfen hakkınızı helal ediniz. Hoşçakalınız.

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