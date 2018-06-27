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Meclisi Deniz Baykal Açacak...

27. Dönem Parlamentosunu Geçici TBMM Başkanı olarak, en yaşlı milletvekili sıfatıyla 80 yaşındaki CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal açacak.

Meclisi Deniz Baykal Açacak...

27. Dönem Parlamentosunu Geçici TBMM Başkanı olarak, en yaşlı milletvekili sıfatıyla 80 yaşındaki CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal açacak.

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:02
Meclisi Deniz Baykal Açacak...

27. Dönem Parlamentosunu Geçici TBMM Başkanı olarak, en yaşlı milletvekili sıfatıyla 80 yaşındaki CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal açacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, geçirdiği rahatsızlık sonrası bir süre yurt içi ve yurt dışında tedavi gören Baykal, yeni dönem parlamentosuna CHP'den Antalya milletvekili olarak en yaşlı üye sıfatıyla girdi.

Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile yakın arkadaşı Atanur Göncü, Meclise gelerek Deniz Baykal'ın Geçici TBMM Başkanlığını üstlenip üstlenemeyeceği ve TBMM Genel Kurulunu açıp açamayacağı konusunda Meclis bürokratları ile görüştü ve milletvekillerinin yemin edeceği Genel Kurul Salonu'nda incelemelerde bulundu.

Deniz Baykal, 8 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek milletvekili yemin töreninden önce, aynı gün TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan görevi devralacak.

Başkanlık mührünü de alacak Baykal daha sonra Geçici TBMM Başkanı olarak Genel Kurulu yönetecek.

Deniz Baykal, Ankara milletvekillerinin yeminine sıra gelince, birleşime ara verecek. Bundan sonra yemin törenine, ikinci en yaşlı üye sıfatıyla, Geçici TBMM Başkanvekili İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın başkanlığında devam edilecek.

 

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Son Güncelleme: 27.06.2018 14:27
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