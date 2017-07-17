MEB Bursluluk Sınav Sonuçları Yarın Açıklanacak

TC Milli Eğitim Bakanlığınca, (MEB) 10 Haziran'da düzenlenen 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav (İOKBS) sonuçlarının yarın açıklanacağı bildirildi.

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA 10 HAZİRAN'DA DÜZENLENEN 5, 6, 7, HAZIRLIK SINIFI, 9, 10 İLE 11'İNCİ SINIFLARA YÖNELİK İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAV SONUÇLARI YARIN İNTERNET ÜZERİNDEN İLAN EDİLECEK

TC Milli Eğitim Bakanlığınca, (MEB) 10 Haziran'da düzenlenen 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav (İOKBS) sonuçlarının yarın açıklanacağı bildirildi.



Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, İOKBS sonuçları yarın "http://www.meb.gov.tr" ve "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.

Sınav, yurt içinde 848 merkezde, 4 bin 39 okulda, 62 bin 146 salonda, KKTC'de bir merkezde olmak üzere, toplam 1 milyon 110 bin 563 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmişti.





