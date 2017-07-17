Türkiye:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:16

MEB Bursluluk Sınav Sonuçları Yarın Açıklanacak

TC Milli Eğitim Bakanlığınca, (MEB) 10 Haziran'da düzenlenen 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav (İOKBS) sonuçlarının yarın açıklanacağı bildirildi.

MEB Bursluluk Sınav Sonuçları Yarın Açıklanacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA 10 HAZİRAN'DA DÜZENLENEN 5, 6, 7, HAZIRLIK SINIFI, 9, 10 İLE 11'İNCİ SINIFLARA YÖNELİK İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAV SONUÇLARI YARIN İNTERNET ÜZERİNDEN İLAN EDİLECEK     

TC Milli Eğitim Bakanlığınca, (MEB) 10 Haziran'da düzenlenen 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav (İOKBS) sonuçlarının yarın açıklanacağı bildirildi.
     
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, İOKBS sonuçları yarın "http://www.meb.gov.tr" ve "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.     

Sınav, yurt içinde 848 merkezde, 4 bin 39 okulda, 62 bin 146 salonda, KKTC'de bir merkezde olmak üzere, toplam 1 milyon 110 bin 563 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmişti.     
              

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beştepe'deki 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin Açılış Töreni Yapıldı Beştepe'deki 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin...
15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü... 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü...
Ünlü Futbolcu Gözaltına Alındı Ünlü Futbolcu Gözaltına Alındı
Türkiye’de Meclis Genel Kurulu Özel Gündemle Toplandı Türkiye’de Meclis Genel Kurulu Özel Gündemle...
TSK'dan Hava Harekatı TSK'dan Hava Harekatı
30. Yerel Medya Özendirme Yarışması Ödül Töreni 30. Yerel Medya Özendirme Yarışması Ödül Töreni
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Beştepe'deki 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin...

Haberi Oku