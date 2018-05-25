Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103190
ALTIN
197.909
DOLAR
4.7178
STERLİN
6.2873
EURO
5.5008
3 araç trafikten men edildi
3 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Cep telefonu hırsızlığı
CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI
Girne'de markette hırsızlık
MARKETTEN HIRSIZLIK
Gazimağusa'da hırsızlık
GAZİMAĞUSA'DA HIRSIZLIK
banner282
Flaş Haber
Uyuşturucu ile yakalandı
Kapat

MAYAD MAHKUM YAKINLARI DERNEĞİ AÇIKLAMASI

Mayad Sözcüsü Gazeteci Ferhat AYDOĞAN; öncelikle Sayın Devlet BAHÇELİ’nin AF ile alakalı açıklamasında Tüm Kader Mahkûmlarına göstermiş olduğu ilgi ve alakalarından dolayı tüm kader mahkûmları ve yakınları adına bizleri onurlandırmıştır.

MAYAD MAHKUM YAKINLARI DERNEĞİ AÇIKLAMASI

Mayad Sözcüsü Gazeteci Ferhat AYDOĞAN; öncelikle Sayın Devlet BAHÇELİ’nin AF ile alakalı açıklamasında Tüm Kader Mahkûmlarına göstermiş olduğu ilgi ve alakalarından dolayı tüm kader mahkûmları ve yakınları adına bizleri onurlandırmıştır.

25 Mayıs 2018 Cuma 16:05
MAYAD MAHKUM YAKINLARI DERNEĞİ AÇIKLAMASI

MAYAD MAHKUM YAKINLARI DERNEĞİ AÇIKLAMASI

Mayad Sözcüsü Gazeteci Ferhat AYDOĞAN; öncelikle Syn Devlet BAHÇELİ’nin AF ile alakalı açıklamasında Tüm Kader Mahkûmlarına göstermiş olduğu ilgi ve alakalarından dolayı tüm kader mahkûmları ve yakınları adına bizleri onurlandırmıştır.

banner277
Genel Başkanımız Sayın ENVER YILMAZ bugüne kadar yıllardır verdiği mücadelesi ile Kader Mahkûmlarına ve yakınlarına göstermiş olduğu duyarlılık ile bilinmektedir. En son olarak Sayın Devlet Bahçeli’nin Alaattin ÇAKICI’yı ziyaret etmesi ile tüm kader mahkûmlarının yüzü güldü.Yerinde bir duruş ve isabetli tavrı ile Türkiye genelinde büyük bir beğeni ile karşılandı

.Sayın Devlet Bahçeli ilgi duyduğumuz ve takdir ettiğimiz harika bir LİDER ‘dir.En azından şunu özellikle belirtmek istiyoruz,her yargılanan kişi suçlu değildir ve ceza evinde yatan tüm kader mahkumlarının eşleri,çocukları,anne ve babaları yani tüm sevdiklerine bir nebze bu süreçte yaralarına merhem olmak için 2 bayram arası da büyük bir sevap işlenmiş olur. MAYAD Mahkum Yakınları Derneği Sözcüsü Gazeteci Ferhat AYDOĞAN yaptığı açıklamada,MAYAD Genel Başkanımız Ünlü Sanatçı Enver YILMAZ 1 Haziran Günü Saat 14:00 da MHP Genel Merkezi Önünde ‘’Tüm Kader Mahkumlarına AF İstiyoruz’’ diyerek Türkiye’nin hemen hemen her yerinden katılacak olan KADER MAHKUM Yakınlarını bir arada toplayıp sesimizi duyan Bilge Liderimiz Sayın DEVLET BAHÇELİ’ye tekrardan seslerini duyurmak için toplanacaklar.

HABER METİN DURMAZ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Operasyonlarda 49 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Operasyonlarda 49 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
TC Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten döviz açıklaması
TC Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten döviz açıklaması
Açık Kalp Cerrahisinde “Küçük Kesi“ Dönemi
Açık Kalp Cerrahisinde “Küçük Kesi“ Dönemi
“Şekerli İçeceklere Caydırıcı Resimlerin Konulması Obeziteyi Azaltabilir”
“Şekerli İçeceklere Caydırıcı Resimlerin Konulması Obeziteyi Azaltabilir”
“Ramazanda Dört Temel Besin Grubu Gıdaları Dengeli Tüketilmeli“
“Ramazanda Dört Temel Besin Grubu Gıdaları Dengeli Tüketilmeli“
 Merkez Bankası'ndan yeni bir hamle daha!
 Merkez Bankası'ndan yeni bir hamle daha!
Hava harekatında PKK'lı 6 terörist öldürüldü
Hava harekatında PKK'lı 6 terörist öldürüldü
Erdoğan, seçim beyannamesini açıkladı
Erdoğan, seçim beyannamesini açıkladı
TURKCELL SÜPERONLİNE ENGELLİ VATANDAŞI KANDIRDI
TURKCELL SÜPERONLİNE ENGELLİ VATANDAŞI KANDIRDI
TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Dolardaki Artış Suni, Şişirilmiş Bir Artış“
TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Dolardaki Artış Suni, Şişirilmiş Bir Artış“

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim