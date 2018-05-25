MAYAD MAHKUM YAKINLARI DERNEĞİ AÇIKLAMASI
Mayad Sözcüsü Gazeteci Ferhat AYDOĞAN; öncelikle Syn Devlet BAHÇELİ’nin AF ile alakalı açıklamasında Tüm Kader Mahkûmlarına göstermiş olduğu ilgi ve alakalarından dolayı tüm kader mahkûmları ve yakınları adına bizleri onurlandırmıştır.
.Sayın Devlet Bahçeli ilgi duyduğumuz ve takdir ettiğimiz harika bir LİDER ‘dir.En azından şunu özellikle belirtmek istiyoruz,her yargılanan kişi suçlu değildir ve ceza evinde yatan tüm kader mahkumlarının eşleri,çocukları,anne ve babaları yani tüm sevdiklerine bir nebze bu süreçte yaralarına merhem olmak için 2 bayram arası da büyük bir sevap işlenmiş olur. MAYAD Mahkum Yakınları Derneği Sözcüsü Gazeteci Ferhat AYDOĞAN yaptığı açıklamada,MAYAD Genel Başkanımız Ünlü Sanatçı Enver YILMAZ 1 Haziran Günü Saat 14:00 da MHP Genel Merkezi Önünde ‘’Tüm Kader Mahkumlarına AF İstiyoruz’’ diyerek Türkiye’nin hemen hemen her yerinden katılacak olan KADER MAHKUM Yakınlarını bir arada toplayıp sesimizi duyan Bilge Liderimiz Sayın DEVLET BAHÇELİ’ye tekrardan seslerini duyurmak için toplanacaklar.
HABER METİN DURMAZ