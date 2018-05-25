MAYAD MAHKUM YAKINLARI DERNEĞİ AÇIKLAMASI

Mayad Sözcüsü Gazeteci Ferhat AYDOĞAN; öncelikle Syn Devlet BAHÇELİ’nin AF ile alakalı açıklamasında Tüm Kader Mahkûmlarına göstermiş olduğu ilgi ve alakalarından dolayı tüm kader mahkûmları ve yakınları adına bizleri onurlandırmıştır.

Genel Başkanımız Sayın ENVER YILMAZ bugüne kadar yıllardır verdiği mücadelesi ile Kader Mahkûmlarına ve yakınlarına göstermiş olduğu duyarlılık ile bilinmektedir. En son olarak Sayın Devlet Bahçeli’nin Alaattin ÇAKICI’yı ziyaret etmesi ile tüm kader mahkûmlarının yüzü güldü.Yerinde bir duruş ve isabetli tavrı ile Türkiye genelinde büyük bir beğeni ile karşılandı

.Sayın Devlet Bahçeli ilgi duyduğumuz ve takdir ettiğimiz harika bir LİDER ‘dir.En azından şunu özellikle belirtmek istiyoruz,her yargılanan kişi suçlu değildir ve ceza evinde yatan tüm kader mahkumlarının eşleri,çocukları,anne ve babaları yani tüm sevdiklerine bir nebze bu süreçte yaralarına merhem olmak için 2 bayram arası da büyük bir sevap işlenmiş olur. MAYAD Mahkum Yakınları Derneği Sözcüsü Gazeteci Ferhat AYDOĞAN yaptığı açıklamada,MAYAD Genel Başkanımız Ünlü Sanatçı Enver YILMAZ 1 Haziran Günü Saat 14:00 da MHP Genel Merkezi Önünde ‘’Tüm Kader Mahkumlarına AF İstiyoruz’’ diyerek Türkiye’nin hemen hemen her yerinden katılacak olan KADER MAHKUM Yakınlarını bir arada toplayıp sesimizi duyan Bilge Liderimiz Sayın DEVLET BAHÇELİ’ye tekrardan seslerini duyurmak için toplanacaklar.

HABER METİN DURMAZ