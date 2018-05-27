MAYAD AF İSTEDİ

Mayad Mahkum Yakınları Derneği kurulduğu günden buyana ‘’CEZA İNDİRİMİ’’ talebini sürekli gündeme getirerek,tüm kader mahkumlarına bir nebze yaralarına merhem olabilmek için yıllardır emek verdiler.

MAYAD Sözcüsü Gazeteci Ferhat AYDOĞAN yaptığı açıklamada; son zamanlarda Sayın Devlet Bahçeli’nin Kader Mahkumlarına AF istemesi bizlere büyük bir gurur ve onur verdi.

Mayad Genel Başkanımız Sayın Enver Yılmaz ile zaten mücadelemiz kader mahkumu olanların yakınlarına bir an önce kavuşmasını ve suç oranını hafife indirerek topluma örnek bir birey kazandırmak istiyoruz.Her içerde yatan suçlu değildir.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamasında, "Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK'lılar, FETÖ'cüler hariç olmak üzere" 'kader mahkûmlarına' af getirilmesinin düşünülmesi gerektiğini belirtti: "PKK'lı Cumhurbaşkanı adayının serbest bırakılmasını canla, başla destekleyen karanlık ittifak tarafları ve holigan taraftarları, sesi çıkmıyor diye kader kurbanlarının sahipsiz olduğunu falan mı düşünüyorlar? Eğer böyleyse halt ediyorlar, kesinlikle yanlışa düşüyorlar. Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı? Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir?

" Bu söylediği sözleri bizlerde harfiyen tasdikliyor ve destekliyoruz.Hani derler ya hele bir güneş doğsun sen bizi ozaman gör,bizde kader mahkumlarına güneşi gösterelim,hiç olmazsa güvendikleri ve inandıkları Adaleti bir ömür hafızalarında kalabilsin. MAYAD Sözcüsü Alaattin ÇAKICI için ne dedi..! Alaattin ÇAKICI vatan sevdalısı yiğit bir adam,elbetteki AF gündeminin en etken ismidir.Bir gün kendisini ziyarete gitmişti,mütevazi bir duruşu ve delikanlı tavrı vardı.

Çok bir şey istemiyoruz aslında şeker,yağ,un ve kömür istemiyoruz,tek istediğimiz kader mahkumlarına bir an önce af istiyoruz.Belki bu bayram gelmez derseniz iki bayram arası büyük bir sevaba girersiniz. Mayad Sözcüsü Yaptığı Açıklamada 1 Haziran Cuma Günü Türkiye Genelinde Tüm Kader Mahkumlarını Öğlen Saat 14:00 Da Basın Açıklaması Yapmak Üzere MHP Genel Merkes Binası Önüne Davet Etti. HABER METİN DURMAZ