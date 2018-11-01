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Mardin'de bomba yüklü araç ele geçirildi

Mardin'de bomba yüklü araç ele geçirildi

01 Kasım 2018 Perşembe 07:39
Mardin'de bomba yüklü araç ele geçirildi

ARAÇTA 32 AYRI BOMBALI SALDIRIDA KULLANILMAK ÜZERE YAKLAŞIK 250 KİLO PATLAYICI BULUNDU

Mardin'de polis ekipleri bomba yüklü araç ele geçirdi. Araçta 32 ayrı bombalı saldırıda kullanılmak üzere yaklaşık 250 kilo patlayıcı bulundu, 5 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te de canlı bomba eğitimi aldığı belirlenen bir YPG'li terörist yakalandı.

GAZİANTEP'TE CANLI BOMBA YAKALANDI

Gaziantep'te de jandarma ekipleri bir ihbar üzerine harekete geçti. Suriye'nin Tel Abyad bölgesindeki YPG kamplarında canlı bomba eğitimi alan bir teröristin yasa dışı yollarla kente geleceği belirtiliyordu. Şüpheli, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Son Güncelleme: 01.11.2018 10:44
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