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Mardin'de bir terörist teslim oldu

Mardin'de bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu, Şırnak'ta bir örgüt mensubu yakalandı.

Mardin'de bir terörist teslim oldu

Mardin'de bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu, Şırnak'ta bir örgüt mensubu yakalandı.

23 Haziran 2018 Cumartesi 20:31
Mardin'de bir terörist teslim oldu

Mardin'de bir terörist teslim oldu

Mardin'de bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu, Şırnak'ta bir örgüt mensubu yakalandı.

Mardin'de bir terör örgütü üyesinin güvenlik güçlerine teslim olduğu, Şırnak'ta ise bir teröristin yakalandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi terörle mücadele harekatı"na ilişkin bilgilere yer verildi.

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Buna göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye barınma alanlarından kaçan terör örgütü PKK/PYD-YPG mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, güvenlik güçlerinin meskun mahal aramasında bir bölücü terör örgütü mensubu silahsız yakalandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 5 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

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