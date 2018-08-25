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Manisa’da kesilen kurbanların atıkları çevreye bırakıldı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların sakatat ve derilerinin boş arazilere atılması, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Manisa’da kesilen kurbanların atıkları çevreye bırakıldı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların sakatat ve derilerinin boş arazilere atılması, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 21:05
Manisa’da kesilen kurbanların atıkları çevreye bırakıldı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların sakatat ve derilerinin boş arazilere atılması, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Turgutlu’da Kurban Bayramı’nda kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sakatatları ile derileri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Irlamaz Çayı yakınlarına bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

MAHALLELİ TEPKİLİ

Çevrede kötü kokuya neden olan atıkların çay yakınına bırakılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri, derilerin hayır kurumuna bağışlanmasıyla hem çevre kirliliğine engel olunabileceğini hem de toplum için yararlı davranışta bulunulabileceğini söyledi.

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