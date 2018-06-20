banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94552
ALTIN
193.345
DOLAR
4.7378
STERLİN
6.2480
EURO
5.4908
İnşaatta Hayatını Kaybetti!
Apartman inşaatında hayatını kaybetti.
Tırda kaçak 18 Suriyeli…
TIRDA KAÇAK 18 SURİYELİ…
Ceza takdiri 22 Haziran'da
CEZA TAKDİRİ 22 HAZİRAN'DA
Girne limanında 18 kaçak Suriyeli
GİRNE LİMANINDA 18 KAÇAK SURİYELİ
banner282

Manisa'lı öğrenciler mezuniyet gecesinde buluştular...

Manisa Şehzadeler İlçesi 'nde öğrenciler mezuniyet gecesi tertiplediler.

Manisa'lı öğrenciler mezuniyet gecesinde buluştular...

Manisa Şehzadeler İlçesi 'nde öğrenciler mezuniyet gecesi tertiplediler.

20 Haziran 2018 Çarşamba 21:04
Manisa'lı öğrenciler mezuniyet gecesinde buluştular...

Manisa'lı Öğrenciler Mezuniyet Töreni Düzenlediler.

Manisa Şehzadeler İlçesi 'nde öğrenciler mezuniyet gecesi tertiplediler.Şehitler ortaokul müdürü Tayfun Sarıbeyler ve okul öğretmenlerinin katıldığı mezuniyet gecesinde öğrenciler 2017-2018 yılını geride bırakarak gönlünce eğlendiler.Mezuniyet gecesi giritligil otelde düzenlendi.Öğrenciler bir dönem daha kapandı yeni bir yıl eğitimine hazırlanacaklarını başarılarının devamını istediler.Oldukça zorlu stresli bir yıl geçiren öğrenciler gönlünce eğlendiler.

banner277
HABER OKTAY OKUMUŞ

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yurtdışı oyları Ankara'ya geldi!
Yurtdışı oyları Ankara'ya geldi!
Erdoğan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması
Erdoğan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması
HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Oy verirken aklınıza Öcalan gelsin
HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Oy verirken aklınıza Öcalan gelsin
Dünyanın En Büyük İnşaat Gemisi 3. Kez İstanbul Boğazı'ndan Geçiyor...
Dünyanın En Büyük İnşaat Gemisi 3. Kez İstanbul Boğazı'ndan Geçiyor...
Liderlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu
Liderlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 10 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 10 terörist etkisiz hale getirildi
Evlilik Kalp Hastalığı ve Felç Riskini Azaltabiliyor...
Evlilik Kalp Hastalığı ve Felç Riskini Azaltabiliyor...
Türkiye YSK Başkanı Güven: “Yurt Dışındaki Oy Kullanma Oranı Yüzde 48.78”
Türkiye YSK Başkanı Güven: “Yurt Dışındaki Oy Kullanma Oranı Yüzde 48.78”
20 Haziran Dünya Mülteciler Günü…
20 Haziran Dünya Mülteciler Günü…
TSK'da profesyonel orduya geçişte köklü dönüşüm
TSK'da profesyonel orduya geçişte köklü dönüşüm

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim