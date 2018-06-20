Manisa'lı öğrenciler mezuniyet gecesinde buluştular...

Manisa'lı Öğrenciler Mezuniyet Töreni Düzenlediler.

Manisa Şehzadeler İlçesi 'nde öğrenciler mezuniyet gecesi tertiplediler.Şehitler ortaokul müdürü Tayfun Sarıbeyler ve okul öğretmenlerinin katıldığı mezuniyet gecesinde öğrenciler 2017-2018 yılını geride bırakarak gönlünce eğlendiler.Mezuniyet gecesi giritligil otelde düzenlendi.Öğrenciler bir dönem daha kapandı yeni bir yıl eğitimine hazırlanacaklarını başarılarının devamını istediler.Oldukça zorlu stresli bir yıl geçiren öğrenciler gönlünce eğlendiler.

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