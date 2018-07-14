Manisa Jandarma Ekiplerinden Şok Operasyon

Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Bozçatlı köyünde akşam saatlerinde Jandarma ekipleri tarafından Uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Şüpheli M.D. ve E.D. İsimli şahısların evi ve tarlalarında arama gerçekleştirilerek 400 gram kubar 825 gram kurutulmuş kök kenevir bitkisi olmak üzere toplam 1 kilo 200 gram Esrar maddesi ele geçirildi. Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon esnasında Şahısların faaliyetlerinde kullandığı değerlendirilen suç unsurlarına el konuldu. Jandarma ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 2 şüphelinin göz altına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Muhabir.Emin Yapar/Metin Durmaz