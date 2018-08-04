Manisa'da trafik kazası!

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralıların otobüsten çıkarılarak çevredeki hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Manisa‘nın Akhisar ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Devrilen otobüste 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli’den Denizli’ye giden 35 PK 136 plakalı yolcu otobüsü, Kayalıoğlu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Otobüsün yağmur nedeniyle yoldan çıktığı düşünülüyor.

Olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar en yakın hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralanan 25 kişi ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

KIBRIS MANŞET TÜRKİYE BÜROSU