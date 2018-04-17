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Manisa'da sağlıkta skandal!

Manisa’nın Yunusemre İlçesinde 12.Nolu ASM ‘de Gazeteci Metin Durmaz ve yaklaşık 60 kişiye sahte reçete düzenleyen DR.Bingül İşbir Halen 15.No’lu ASM’de çalışmaya devam ediyor.Olayın ardından yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen ortada somut bir karar çıkmadı.

Manisa'da sağlıkta skandal!

Manisa’nın Yunusemre İlçesinde 12.Nolu ASM ‘de Gazeteci Metin Durmaz ve yaklaşık 60 kişiye sahte reçete düzenleyen DR.Bingül İşbir Halen 15.No’lu ASM’de çalışmaya devam ediyor.Olayın ardından yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen ortada somut bir karar çıkmadı.

17 Nisan 2018 Salı 23:32
Manisa'da sağlıkta skandal!
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Manisa’nın Yunusemre İlçesinde 12.Nolu ASM ‘de Gazeteci Metin Durmaz ve yaklaşık 60 kişiye sahte reçete düzenleyen DR.Bingül İşbir Halen 15.No’lu ASM’de çalışmaya devam ediyor.Olayın ardından yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen ortada somut bir karar çıkmadı.

Dosyalar raf altımı yapıldı yoksa İşe siyaset’mi girdi?

Başkalarının TC’sini bulup Sahte Reçete Düzenleyen ve 15.No’lu ASM’de çalışan DR.Bingül İşbir Dosyası ne oldu?

Manisa’nın Yunusemre İlçesinde 12.Nolu ASM ‘de Gazeteci Metin Durmaz ve yaklaşık 60 kişiye sahte reçete düzenleyen DR.Bingül İşbir Halen 15.No’lu ASM’de çalışmaya devam ediyor.Olayın ardından  yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen ortada somut bir karar çıkmadı.

02.06.2017 Tarihinde başlayan bu skandal SGK İzmir Müfettişleri tarafından yaklaşık 60 kişinin ifadeleri alındı ve Gazeteci Metin Durmaz’da SGK’ya yazılı dilekçe ile çağrıldı.İfademizi alan Bayan Müfettiş bana ve yanımda bulunan kişilere adınıza Reçete düzenlenmiş Doktorunuz Bingül İşbir Tarafından bu duruma ne diyorsunuz diye yazılı ifademizi aldı bizde ben bu Doktor’u tanımıyorum benim TC’mi bularak nasıl bir reçete düzenler diye hep birlikte Cevap verdik

Çok sayıda Kişiler biz Bu DR.Bingül İşbir’i tanımıyoruz bizim Aile Doktor’umuz başka dediler.Bu skandalların ardından İl Sağlık Müdürlüğünde bir temizlik yapıldı.Afyon’dan özel olarak Getirtilen Manisa Sağlık İşleri Müdürü Necip Yemenici bu Skandal dosyaları İnceledi’mi acaba.

Ayağının tozu ile İlk geldiğinde 112 Komuta Merkezinde bulunan Türbanlı Doktorlara ceza verir gibi yapılan görevlendirmeler Manisa’da çok büyük bir tepki topladı.112 Komuta merkezinde 10 tane  Erkek Doktor varken neden Başörtülü Kadın Doktorlar giyimi nedeniyle Birisi İlknur Göde Batı Kışla Revirine diğeride 112 Acil ambulansa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıllarca uğraştığı Başörtü skandalı çözüldü ama nedense bazıları neden Başörtülü Doktorun Askeriye’ye Revire gönderilmesini bir türlü anlam veremediler.Çok sayıda Erkek Doktor varken neden Başörtülü Kadın Doktor Batı Kışlaya gönderildi diye tepkilerini dile getirdiler AKP’liler uyuyor’mu dediler.

ÖZEL HABER /METİN DURMAZ

Anahtar Kelimeler:
ManisaASMReçeteYolsuzluğu
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