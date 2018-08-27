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Manisa'da ptt şubesinde tek görevli çalışıyor...

Manisa'nın Yunusemre ilçesi yeni mahalle semtinde bulunan PTT şubesi tek bayan görevli ile yüzlerce vatandaşa hizmet veriyor.

Manisa'da ptt şubesinde tek görevli çalışıyor...

Manisa'nın Yunusemre ilçesi yeni mahalle semtinde bulunan PTT şubesi tek bayan görevli ile yüzlerce vatandaşa hizmet veriyor.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 22:47
Manisa'da ptt şubesinde tek görevli çalışıyor...

Manisa'da ptt şubesinde tek görevli çalışıyor...

Manisa'nın Yunusemre ilçesi yenimahalle semtinde bulunan PTT şubesi tek bayan görevli ile yüzlerce vatandaşa hizmet veriyor.

Devamlı ayak üstünde çalışan bayan görevli oldukça yorgun düşüyor.Muhabirimize dert yanan bayan görevli tek başımayım artık dayanacak gücüm kalmadı PTT yetkililerine yanıma bir yardımcı eleman verin diyoruz vermiyorlar bugün saat 16.30'da kapanması gereken PTT şubesi yoğunluktan dolayı saat 17.00'kadar çalıştı.Bizde insanız akşama kadar çalışmaktan yorulduk bizimde sesimizi duyun diye isyan etti.

HABER METİN DURMAZ/KIBRIS MANŞET

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Son Güncelleme: 27.08.2018 23:20
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