Manisa'da orman yangını!

Bugün öğleden sonra Manisa'nın Yunusemre İlçesinde spil dağı eteklerinde orman yangını çıktı.Akmescit mahallesi spil dağı eteklerinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.Yangına yangın helikopterleri ve orman yangın ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren orman yangını zorla kontrol altına alındı.Yangına 4 helikopter 1 uçak 8 arazöz ve 2 tankerle müdahale edildi.Yaklaşık 1 dönümlük alan yangında kül oldu.Polis ve Jandarma ekipleri yangının neden çıktığını araştırıyor.

HABER METİN DURMAZ/KIBRIS MANŞET