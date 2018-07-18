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Manisa'da gece yarısı halk ayaklandı!

Manisa'nın Yunusemre İlçesinde yeni açılacak olan 400 yataklı merkezefendi Devlet hastanesi vatandaşları çileden çıkardı.Henüz faliyet göstermeyen bu hastanenin soğutma sistemlerinin yüksek devirde çalışması halkı tedirgin etti.

Manisa'da gece yarısı halk ayaklandı!

Manisa'nın Yunusemre İlçesinde yeni açılacak olan 400 yataklı merkezefendi Devlet hastanesi vatandaşları çileden çıkardı.Henüz faliyet göstermeyen bu hastanenin soğutma sistemlerinin yüksek devirde çalışması halkı tedirgin etti.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 23:19
Manisa'da gece yarısı halk ayaklandı!

Manisa'da gece yarısı halk ayaklandı!

Manisa'nın Yunusemre İlçesinde yeni açılacak olan 400 yataklı merkezefendi Devlet hastanesi vatandaşları çileden çıkardı.Henüz faliyet göstermeyen bu hastanenin soğutma sistemlerinin yüksek devirde çalışması halkı tedirgin etti.

Geceleri bir türlü uyku uyuyamıyan vatandaşlar isyan edip sokağa döküldüler bir an önce bu soğutma sistemlerinin ayar edilmesini istediler.2018 yılının son aylarında açılması beklenen hastane şehir merkezinde olduğu için cihaz ve soğutma sistemlerinin çok yüksek derecede çalıştığını söyleyen vatandaşlar bu sistemlere bir çare getirilmezse bu bölgede oturan vatandaşlar uyku yüzü göremeyeceğiz  dediler.Manisa'nın Yunusemre İlçesi tevfikiye mahallesinde oturan vatandaşlar gece yarısı evlerinden çıkıp eylem yaptılar.3819 sokak üzeri ve yakınlarında oturan öfkeli vatandaşlar Hastaneden gelen ses için sokağa döküldüler.

ÖZEL HABER METİN DURMAZ/METİN ŞAHİN/TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ/KIBRIS MANŞET

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Son Güncelleme: 19.07.2018 00:06
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