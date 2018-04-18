Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
112099
ALTIN
174.877
DOLAR
4.0270
STERLİN
5.7234
EURO
4.9833
Sapık tutuklu yargılanacak
SAPIK TUTUKLU YARGILANACAK
Kadın Cinayetine Müebbet Hapis Cezası
KADIN CİNAYETİNE MÜEBBET HAPİS CEZASI
Cinayete müebbet hapis
CİNAYETE MÜEBBET HAPİS
İki kişiyi darp ettiler
İKİ KİŞİYİ DARP ETTİLER
banner256

Manisa'da AKP'den ilk Milletvekili aday adayı İsmail Sağlam siyasete hızlı girdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapmış olduğu açıklamada 2019 Seçimlerini 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını belirtti.

Manisa'da AKP'den ilk Milletvekili aday adayı İsmail Sağlam siyasete hızlı girdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapmış olduğu açıklamada 2019 Seçimlerini 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını belirtti.

18 Nisan 2018 Çarşamba 18:23
Manisa'da AKP'den ilk Milletvekili aday adayı İsmail Sağlam siyasete hızlı girdi!
banner238

ÖZEL HABER METİN DURMAZ/KIBRIS MANŞET.Manisa'da AKP'den İlk Milletvekili aday adayı şimdiden belli oldu!

AKP’den Manisa Milletvekili aday adayı olacak!

2018 seçimleri şimdiden başladı Kıbrıs Manşet Gazetemiz Muhabirimiz Metin Durmaz’a Röportaj veren İsmail Sağlam Eğer Milletvekili olursam İl Aylığımı Afrin’de Şehit olan Şehit yakınlarına vereceğini söyledi. 2018 Seçimlerine İlk AKP Milletvekili Aday adayı Olacağını söyleyen İsmail Sağlam İlk Milletvekili Aday Adayı İsmini Basına duyurmuş oldu.

2018 seçimleri şimdiden başladı

Muhabirimiz Metin Durmaz’a Röportaj veren İsmail Sağlam Eğer Milletvekili olursam İl Aylığımı Afrin’de Şehit olan Şehit yakınlarına vereceğini söyledi.

2019 seçimleri şimdiden başladı

 Şimdiden adını söz ettiren Manisa AKP Milletvekili Aday Adayı Seçimlere çok hızlı girecek gibi görünüyor.Evli bir Kız Çocuk Babası olan İsmail Sağlam 31 yıldır Manisa Kredi Yurtlar Kurumu’nda Şube Müdürü olarak Çalışıyor.

01.06.1968 Kütahya İli Hisarcık İlçesi Çatak Köyü Nüfusuna Kayıtlı olan İsmail Sağlam 1989 Yılından İtibaren Manisa’da Oturuyor.9 Kardeşli Bu Vatana 8 Asker Gönderen Bir Çiftçinin En Büyük Oğlu Ve Tek Memur Çocuğu olan Sağlam AKP Sevdalısı Ak- Parti Kurulduğu Günden Beri Eşim Bu Partinin Çeşitli Kadrolarında Görev Yapmış Olup Tüm Ailem Erdoğan Sevdalısı olduğunu söyleyen Sağlam  Kütahya Çatak’lılar Derneği Başkanı olarak’ta  hizmet veriyor.2018 Yılında Yapılması  Planlanan Genel Seçimlerinde Allah Ömür Verirse Ak Partimizden Manisa’dan Milletvekili Aday Adayı Olmayı Düşünmekteyim İstifasını vereceğini söyleyen İsmai Sağlam Şimdiden kolları sıvadı.

Son Güncelleme: 18.04.2018 18:43
Anahtar Kelimeler:
ManisaSağlamADAYIAdayAkp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erken seçim onları rahatsız etti!
Erken seçim onları rahatsız etti!
Hergün erken seçim isteyen CHP bu kez erken seçime tepki gösterdi!
Hergün erken seçim isteyen CHP bu kez erken seçime tepki gösterdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçimin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçimin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurdu
Ankara, ABD’nin ‘S-400 alırsanız F-35 uçağı vermeyiz’ şantajına resti çekti
Ankara, ABD’nin ‘S-400 alırsanız F-35 uçağı vermeyiz’ şantajına resti çekti
Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan: "seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar Günü Yapılmasına Karar Verdik"
Türkiye’de Erken Seçim 24 Haziran’da
Türkiye’de Erken Seçim 24 Haziran’da
AKP'ye karşı en büyük parti kim?
AKP'ye karşı en büyük parti kim?
İyi parti seçime hazır!
İyi parti seçime hazır!
Hdp'den
Hdp'den "çocuk Hakları Bakanlığı" Önerisi
Bakan Çelik'in 'türkiye Raporu' Değerlendirmesi:
Bakan Çelik'in 'türkiye Raporu' Değerlendirmesi: "ab, Adeta Güney Kıbrıs'ın Esiri Haline Geldi"

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim