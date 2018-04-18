Manisa'da AKP'den ilk Milletvekili aday adayı İsmail Sağlam siyasete hızlı girdi!

ÖZEL HABER METİN DURMAZ/KIBRIS MANŞET.Manisa'da AKP'den İlk Milletvekili aday adayı şimdiden belli oldu!

2018 seçimleri şimdiden başladı Kıbrıs Manşet Gazetemiz Muhabirimiz Metin Durmaz’a Röportaj veren İsmail Sağlam Eğer Milletvekili olursam İl Aylığımı Afrin’de Şehit olan Şehit yakınlarına vereceğini söyledi. 2018 Seçimlerine İlk AKP Milletvekili Aday adayı Olacağını söyleyen İsmail Sağlam İlk Milletvekili Aday Adayı İsmini Basına duyurmuş oldu.

2018 seçimleri şimdiden başladı

Muhabirimiz Metin Durmaz’a Röportaj veren İsmail Sağlam Eğer Milletvekili olursam İl Aylığımı Afrin’de Şehit olan Şehit yakınlarına vereceğini söyledi.

Şimdiden adını söz ettiren Manisa AKP Milletvekili Aday Adayı Seçimlere çok hızlı girecek gibi görünüyor.Evli bir Kız Çocuk Babası olan İsmail Sağlam 31 yıldır Manisa Kredi Yurtlar Kurumu’nda Şube Müdürü olarak Çalışıyor.

01.06.1968 Kütahya İli Hisarcık İlçesi Çatak Köyü Nüfusuna Kayıtlı olan İsmail Sağlam 1989 Yılından İtibaren Manisa’da Oturuyor.9 Kardeşli Bu Vatana 8 Asker Gönderen Bir Çiftçinin En Büyük Oğlu Ve Tek Memur Çocuğu olan Sağlam AKP Sevdalısı Ak- Parti Kurulduğu Günden Beri Eşim Bu Partinin Çeşitli Kadrolarında Görev Yapmış Olup Tüm Ailem Erdoğan Sevdalısı olduğunu söyleyen Sağlam Kütahya Çatak’lılar Derneği Başkanı olarak’ta hizmet veriyor.2018 Yılında Yapılması Planlanan Genel Seçimlerinde Allah Ömür Verirse Ak Partimizden Manisa’dan Milletvekili Aday Adayı Olmayı Düşünmekteyim İstifasını vereceğini söyleyen İsmai Sağlam Şimdiden kolları sıvadı.