Malazgirt kahramanları fener alayıyla yad edilecek

Türkiye, tarihin akışını değiştiren büyük Malazgirt Zaferi'nin 947. yılını kutlamaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Okçuluk Vakfı'nın Malazgirt Zaferi'nin 947. yılı dolayısıyla düzenleyeceği anma programı, bu yıl bir ilke tanıklık edecek.

Bitlis Ahlat'ta yarın saat 20.00'de gençlerin katılımıyla şanlı ecdadı anmak adına Fener Alayı yapılacak. Atlı birliğin liderliğinde, mehter takımı eşliğinde yürüyecek gençler, Malazgirt kahramanlarıyla 947 yıl sonra aynı coğrafyada Anadolu'ya adım atma duygusunu yaşayacak.

"Zafer Yürüyüşü" sırasında ayrıca 300 metrelik dev Türk bayrağı açılacak.

Gençler, Malazgirt Savaşı'nın tarihini sembolize eden 1071 izci ve vatandaşlar, Çanakkale, Sarıkamış ve İstiklal Savaşı gibi, milletçe birliğin en önemli sembollerinden biri olan Malazgirt Zaferi'ni ve şanlı ecdadı fener alayıyla yad edecek.