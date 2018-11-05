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Maket Uçaksavarlı Cip, Trafikten Men Edildi

İSTANBUL\'DA ÜZERİNE MONTE EDİLEN MAKET UÇAKSAVARLA TRAFİKTE İLERLERKEN GÖRÜNTÜLENEN CİPİN SÜRÜCÜSÜ, SAVCILIK TALİMATIYLA SERBEST BIRAKILDI

Maket Uçaksavarlı Cip, Trafikten Men Edildi

İSTANBUL\'DA ÜZERİNE MONTE EDİLEN MAKET UÇAKSAVARLA TRAFİKTE İLERLERKEN GÖRÜNTÜLENEN CİPİN SÜRÜCÜSÜ, SAVCILIK TALİMATIYLA SERBEST BIRAKILDI

05 Kasım 2018 Pazartesi 07:58
Maket Uçaksavarlı Cip, Trafikten Men Edildi

İSTANBUL\'DA ÜZERİNE MONTE EDİLEN MAKET UÇAKSAVARLA TRAFİKTE İLERLERKEN GÖRÜNTÜLENEN CİPİN SÜRÜCÜSÜ, SAVCILIK TALİMATIYLA SERBEST BIRAKILDI

SÜRÜCÜ MURAT T: "ARAÇ, FUAR VE ÖZEL GÜNLERDE SERGİLENMEK AMACIYLA TASARLANDI"

İstanbul, 5 Kasım 18 : İstanbul\'da üzerine maket uçaksavar monte edilen cip trafikten men edilirken, gözaltına alınan sürücüsü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte üzerine uçaksavar görünümlü bir maket monte edilmiş halde ilerlerken görüntülenen 34 KYM 30 plakalı cipi durdurdu.

Sürücü Murat T\'ye seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak ve araç üzerinde izinsiz teknik değişiklik maddelerinden ceza kesildi. Aracı trafikten men eden ekipler, sürücü Murat T\'yi gözaltına aldı.

Kadıköy Polis Merkezi\'ne götürülen Murat T, buradaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Çekici vasıtasıyla polis merkezinin bahçesine getirilen ve trafikten men edilen maket uçaksavar monte edilen cip otoparka çekildi.

"MİLLİ SERVET ÇÖPE GİTMESİN DİYE CİPLERİ HAYATA DÖNDÜRÜYORUZ"

Murat T, polis merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın, fuar ve özel günlerde sergilenmek amacıyla tasarlandığını söyledi.

Aracın üzerindekilerin tamamının imitasyon, sadece cipin orijinal olduğu anlatan T, şu bilgileri verdi:

"Milli servet çöpe gitmesin diye cipleri hayata döndürüyoruz. Genelde fuarlarda, milli günlerde veya Zafer Bayramı gibi geçit törenlerinde bu tip askeri araçları kullanıyoruz çünkü halkımız askerini ve polisini seviyor. Biz de bunu tamamen orijinaline sadık kalarak yaptık. Dün de yetkili servisin daveti üzerine giderken bir şanssızlık yaşadık. Genelde fuar ve organizasyonlara çekiciyle götürüyorduk. Çekici problem olunca \'Yürüterek götürelim, programa geç kalmayalım.\' diye düşündük. Rüzgârda da kılıf uçunca vatandaşların dikkatini çekti, konu buralara kadar geldi. Cip, hurdadan neler yapılabileceğini gösteriyor. Biz bu işten ekmek yiyoruz. Maket, istek üzerine yapılıyor."

(AA/RU/ŞEB)
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