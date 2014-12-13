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Mahsun Kırmızıgül'ün Fiminde Olay Çıplak Sahneler!

Ünlü şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül yeni filmi için kolları sıvadı. Kırmızıgül, Kars'ta çekimi yapılan 'Mucize' filmi ile geliyor. Oyuncunun rol icabı çırılçıplak koşacağı gün köyü boşalttı.

Mahsun Kırmızıgül'ün Fiminde Olay Çıplak Sahneler!

Ünlü şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül yeni filmi için kolları sıvadı. Kırmızıgül, Kars'ta çekimi yapılan 'Mucize' filmi ile geliyor. Oyuncunun rol icabı çırılçıplak koşacağı gün köyü boşalttı.

13 Aralık 2014 Cumartesi 20:43
Mahsun Kırmızıgül'ün Fiminde Olay Çıplak Sahneler!
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Ünlü şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül yeni filmi için kolları sıvadı. Kırmızıgül, Kars'ta çekimi yapılan 'Mucize' filmi ile geliyor. Oyuncunun rol icabı çırılçıplak koşacağı gün köyü boşalttı.

MUCİZE START ALDI!

Yönetmen Mahsun Kırmızıgül çekimleri Kars’ta devam eden yeni filmi ‘Mucize’nin setinde ilginç bir olay yaşandı. Filmde Aziz karakterini canlandıran Mert Turak'ın senaryo gereği köyün içinde çırılçıplak koşması gerekiyordu. Bunun için muhtarla konuşan Kırmızıgül, Komşu köy heyetine bu durumu aktaracağı yönünde cevap aldı. Köy heyetinin aldığı karar ise bir hayli farklıydı.

159 KADIN VE ÇOCUK KÖYDEN UZAKLAŞTIRILDI

Köyde yaşayan kadınlar ve çocukların bir günlüğüne yakın köydeki akrabalarına gönderilmesi kararlaştırıldı. Alınan karar caminin hoperlörlerinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Çekim günü de köyde yaşayan 159 kadın ve çocuk, bir günlüğüne 'setten' uzaklaştırıldı.
İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı Mert Turak, Mahsun Kırmızıgül'ün yeni bombası olarak lanse ediliyor. 

Son Güncelleme: 13.12.2014 20:46
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Kıbrıs ManşetMahsum Kırmızı Gülün Filminde çıplak Sahneler
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