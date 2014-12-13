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Madenci Babasının Yırtık Lastik Ayakkabıları Afyon'da

KARAMAN’ın Ermenek İlçesi’ndeki maden kazasında oğlu Tezcan Gökçe’yi kaybeden Recep Gökçe’nin yırtık lastik ayakkabılarını,

Madenci Babasının Yırtık Lastik Ayakkabıları Afyon'da

KARAMAN’ın Ermenek İlçesi’ndeki maden kazasında oğlu Tezcan Gökçe’yi kaybeden Recep Gökçe’nin yırtık lastik ayakkabılarını,

13 Aralık 2014 Cumartesi 10:44
Madenci Babasının Yırtık Lastik Ayakkabıları Afyon'da
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Madenci Babasının Yırtık Lastik Ayakkabıları Afyon'da

KARAMAN’ın Ermenek İlçesi’ndeki maden kazasında oğlu Tezcan Gökçe’yi kaybeden Recep Gökçe’nin yırtık lastik ayakkabılarını, Afyonkarahisarlı işadamı İbrahim Alimoğlu aldı. Ayakkabıları fabrikasındaki müzeye koyacağını söyleyen Alimoğlu, ayakkabıların manevi değerinin çok yüksek olduğunu aktardı. Karaman’ın Ermenek İlçesi’nde meydana gelen maden kazasında yaşamını yitiren 18 kişiden Tezcan Gökçe’nin babası Recep Gökçe’nin yürek burkan yırtık lastik ayakkabıları, Afyonkarahisar’a getirildi. Ulusal bir televizyon kanalında çalışan Afyonkarahisarlı Ata Gündüz Kurşun, 38 gün Ermenek’te görev yaptıktan sonra Afyonkarahisar’a dönüşünde, Recep Gökçe’den yırtık ayakkabılarını istedi. Türkiye gündeminde uzun süre konuşulan ayakkabıları alan Ata Gündüz Kurşun, Afyonkarahisar’da kendi işyerine kurduğu müzede tarihi ve dikkat çekici eserleri sergileyen işadamı İbrahim Alimoğlu’na ayakkabıları teslim etti. Ata Gündüz Kurşun, manevi değeri olan ayakkabıların doğru yerde korunmasını istediği için Alimoğlu’na verdiğini söyledi. işadamı Alimoğlu ise "Mermer fabrikamızda kurduğumuz müzemize, manevi değeri yüksek olan bu katkıyı sağladığı için Ata Gündüz Kurşun’a teşekkür ediyorum. Madenci babasının yırtık lastik ayakkabıları, fabrikamızdaki müzede sergilenecek. Allah, Ermenek’te hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize rahmet eylesin" dedi. Alimoğlu, Recep Gökçe’nin kendi adını taşıyan torununa da bir tablet bilgisayar hediye edeceğini belirtti. 

Son Güncelleme: 13.12.2014 10:47
Anahtar Kelimeler:
Madenci Babasının Yırtık Lastik Ayakkabıları Afyonda
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