Lute, Çavuşoğlu İle Görüştü!

LUTE ANKARA’DA TEMASLARDA BULUNDU



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici danışman Jane Holl Lute, Ankara ve Atina’da da temaslarda bulunuyor.



Lute bugün Ankara’da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Görüşmeyi twitter hesabundan duyuran Çavuşoğlu, “BM Genel Sekreteri'nin görevlendirdiği yetkili Lute'a Kıbrıs meselesinin çözümüne dair vizyonumuzu aktardık.” ifadesini kullandı.



Lute geçen hafta KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşmelerde bulunmuştu.



Jane Holl Lute’un, Londra ve Brüksel’i de kapsayacak temaslarının ardından, müzakerelerin başlaması konusunda bir zemin bulunup bulunmadığına ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, Eylül ayı başında bir rapor sunması bekleniyor.





